Сергей Шишкарев: «За сборную России абсолютно не стыдно!»

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев после поражения от команды Норвегии (28:34) в 1/4 финала чемпионата мира оценил выступление российской команды на турнире.

— Я очень горжусь этой командой, ее тренерским штабом и тем, как сборная сыграла на чемпионате. Она могла добиться и большего, если бы не формула проведения чемпионата, которая была изменена в сентябре по непонятным причинам одним специалистом, отвечающим за проведение соревнований в Международной федерации гандбола. По этому поводу уже высказывались многие руководители федераций... Послушайте, не бывает, чтобы в одной части турнирной сетки собирались все сильнейшие: все четыре полуфиналиста Олимпийских игр, шесть из восьми четвертьфиналистов, действующие чемпионы мира... В то время как в другой части играет Дания, а также такой набор команд как Корея, Конго, Китай и другие сборные. Вы слышали, что помимо случая с Камеруном сбежала из сборной еще и девушка из Ирана? Давайте дальше доводить дело до абсурда?!

А за нашу команду абсолютно не стыдно! Девчонки боролись, просто выше головы прыгнуть не смогли. Плюс против норвежек банально не везло. Обстучали весь каркас ворот. Объективно надо признать и то, что не сыграли должным образом вратари. Обидно за Каплину и Лагину — если бы чуть больше выручали, счет был бы другим. В остальном: видны были бойцовские качества и желание биться. Причем безо всяких истерик, ненужных эмоций, взаимных обвинений и обид друг на друга.

Через 3 года на Играх в Париже половина сборной Норвегии вряд ли сыграет. А наши девчонки будут в самом соку.

Если не брать в расчет формулу турнира, мы бы точно выполнили задачу и были бы в полуфинале. Поздравить команду, конечно, не могу, ведь формально мы только в топ-8. Но мне за сборную, еще раз повторю, не стыдно!

Горжусь тем, как вела себя Людмила Валерьевна Бодниева и весь ее тренерский штаб. В такую команду можно только верить, ее нужно любить и поддерживать!