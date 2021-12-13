Гандбол
Чемпионат мира
Новости Мужчины Женщины
Новости   //    Гандбол   //    Чемпионат мира   //    Женщины

Россия — Франция, ЧМ по гандболу среди женщин: где смотреть и во сколько начало

20:00
Женская сборная сборная России сыграет против Франции. Фото rushandball.ru
Женская сборная сборная России сыграет против Франции. Фото rushandball.ru
Теги:

Сегодня, 13 декабря, женская сборная сборная России по гандболу проведет матч группового турнира чемпионата мира. Соперник — команда Франции, начало встречи — в 22.30 по московскому времени.

Это заключительный матч нашей сборной в группе 1: ранее россиянки сыграли вничью против Словении (26:26), обыграли Черногорию (31:25) и досрочно вышли в 1/4 финала чемпионата мира.

В заключительном туре Россия и Франция в очной встрече определят первое место в группе 1.

Следить за матчем Россия — Франции можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора
Читайте также
«Стюард минут 15-20 бегал за врачами». Что окружало смерть болельщика в Самаре — глазами очевидцев на трибуне
Кардиолог дал совет по профилактике тромбоза после COVID-19
0