Россия — Франция, ЧМ по гандболу среди женщин: где смотреть и во сколько начало
20:00
Сегодня, 13 декабря, женская сборная сборная России по гандболу проведет матч группового турнира чемпионата мира. Соперник — команда Франции, начало встречи — в 22.30 по московскому времени.
Это заключительный матч нашей сборной в группе 1: ранее россиянки сыграли вничью против Словении (26:26), обыграли Черногорию (31:25) и досрочно вышли в 1/4 финала чемпионата мира.
В заключительном туре Россия и Франция в очной встрече определят первое место в группе 1.
Следить за матчем Россия — Франции можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
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