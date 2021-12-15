Лев Воронин подвел итог выступления сборной России на чемпионате мира по гандболу

Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин высказался о поражении национальной команды в четвертьфинале чемпионата мира. Сборная России проиграла Норвегии со счетом 28:34.

«Изначально мы говорили, что на чемпионат едет практически обновленный состав, — приводит слова Воронина «Чемпионат». — Если берем сегодняшнюю игру, где-то, может, провалились в центральной зоне, имею в виду защиту. Были определенные сложности, норвежки сыграли на дальнем выходе, не дали развернуться на задней линии».

Также Воронин подвел итог выступления сборной на чемпионате мира.

«Как можно оценить итог для сборной? Можно говорить бесконечно, есть много факторов. Вся жеребьевка чемпионата такая, что у нас две сильнейшие группы, а две остальные прогулку делали до четвертьфинальных, полуфинальных матчей. В любом случае девчонок мы увидели, они бились с первой до последней минуты в каждом матче. Что касается бойцовских качеств, команда показала себя очень достойно. Если говорить о будущем, то чудес в спорте не бывает. В истории я не помню такого, чтобы команда обновилась, омолодилась, приехала и завоевала крупные турниры. Впереди подготовка к Олимпиаде в Париже, будем работать».