Шишкарев отреагировал на отставку Витории с поста главного тренера «Спартака»

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев отреагировал на отставку Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».

— Параллельно с гандбольным матчем произошло футбольное событие — сняли Руя Виторию с поста главного тренера «Спартака». Как вы относитесь к перестановкам в тренерском штабе клуба, за который болеете?

— Отношусь с пониманием и исключительно как спортивный менеджер. Вы знаете о моей симпатии к московскому «Спартаку». Мне очень обидно за клуб. Кредит доверия, который был дан этому тренеру, абсолютно очевидно исчерпан. Поэтому его отставка было делом предрешенным. Другое дело — не совсем понимаю, как управляется клуб, кто принимает такие решения, какие задачи ставят перед тренером. Сейчас мы ожидаем итальянского специалиста. Мне очень понравилось... Не то что понравилось, но я очень обратил внимание, как на телеканале «Матч ТВ» было интервью и попытка разобраться, кто же возглавит «Спартак». И какой-то русскоговорящий комментатор с апеннинской земли говорил: «Я не могу комментировать возможности и перспективы этого тренера, потому что его здесь в Италии никто не знает».

Я понимаю, когда приходил Лучано Спаллетти, Невио Скала, Роберто Манчини или еще кто-то, но когда приходит человек, которого даже в Италии не знают... Я думаю, что «Спартак» с бюджетом и с такой всенародной поддержкой, с такой любовью к этой команде заслуживает другой участи, заслуживает другого тренера. Заслуживает того человека, которого уважают в футбольном мире, который придет и во всяком случае своим именем, своим авторитетом и своим профессионализмом может повести абсолютно адекватный и классный состав нынешнего «Спартака» на совершенно другие позиции в российском чемпионате и в тех турнирах, где «Спартак» будет принимать участие. А Витории — спасибо и, как говорится, обригадо. «Будем в контакте». На самом деле странный дядька, хотя очень симпатичный, внешне очень приятный, «зажигалочка». Но не совсем того уровня, который должен был работать на уровне такой команды. Хотя, может быть, есть огромное количество внутренних факторов, которые я не знаю. Со стороны сложно судить и делать какие-то глубокие выводы. Я, например, не очень понимаю, как организована структура управления клубом и какое влияние имеет главный тренер, какой он имеет мандат доверия от акционеров.

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