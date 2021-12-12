Российские гандболистки досрочно вышли в четвертьфинал чемпионата мира

Женская сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по гандболу.

Россиянки гарантировали выход в плей-офф за тур до окончания группового турнира. После победы над Черногорией (31:25) соперники российской команды — Сербия и Словения — проиграли в своих матчах.

Сборная России с 7 очками занимает второе место группе, лидирует с 8 очками Франция. В заключительном туре команды в очной встрече определят первое место в группе.