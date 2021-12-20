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Шишкарев: «Россия при подготовке к чемпионату Европы по гандболу использует опыт коллег из Испании»

14:02
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Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что опыт проведения женского чемпионата мира по гандболу в Испании будет использован при подготовке к чемпионату Европы 2026 года в России.

«Мы очень внимательно наблюдали за всеми процессами завершившегося чемпионата мира как организационными, так и спортивными, — сказал Шишкарев ТАСС. — В Испании наша делегация не просто гостила, теперь каждый большой турнир мы рассматриваем как один из этапов подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в 2026 году в России, будем обязательно в полной мере использовать опыт коллег, учитывать все нюансы, которые подметили в Испании. Уверен, что через пять лет проведем международный турнир, который с организационной точки зрения будет гораздо качественнее прошедшего чемпионата мира».

Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 3 по 20 декабря.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13246801

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