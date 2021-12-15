Бодниева: «Мы могли перевернуть игру, но везет сильнейшим»

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева поделилась впечатлениями после поражения от Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира.

«Мы понимали, что четвертьфинал — самая сложная стадия чемпионата, — сказала Бодниева. — Сегодня мы были хорошо готовы, но Норвегия использовала все наши слабые стороны, наши минусы. Мы ничего этому противопоставить не смогли».

Тренер отметила, что россиянки, как и в предыдущем матче с француженками, не сумели сдержать в центральной зоне линейного в команде соперниц.

«Хотя мы говорили об этом жнем и ночью, — отметила она, — Но мне приятно, что команда билась и боролась, мы пытались вернуться в игру во втором тайме, немного не хватило. Мы должны признать, что сегодня мы проиграли команде, которая лучше нас. Чтобы быть в топ четыре, мы должны быть сильнее таких команд как Франция и Норвегия. В этот раз у нас не получилось. Но проиграли не безнадежно, что немного успокаивает».

Также тренер отметила, что ключевой момент в матче произошел при счете 20:22, когда Антонина Скоробогатченко попала в перекладину. «Мы могли перевернуть игру, но везет сильнейшим», — отметила она.

«Я списываю это на огромное желание, на волнение, на чрезмерное старание в отдельных моментах, — сказала Бодниева. — Хотя мы говорили о том, что у нас все должно быть спокойно. К сегодняшней игре мы должны были подойти уверенными в своих силах, и играть во взрослый гандбол, но сегодня мы допустили много детских ошибок».