Норвегия выиграла женский чемпионат мира по гандболу
21:01
Сборная Норвегии выиграла женский чемпионат мира по гандболу. В финале норвежки обыграли Францию со счетом 29:22.
Напомним, что сборная России проиграла именно Норвегии в 1/4 финала турнира.
Сборная Норвегии в четвертый раз побеждает на чемпионате мира. До этого титулы были оформлены в 1999, 2011 и 2015 годах.
Гандбол
Чемпионат мира. Женщины
Финал
Франция — Норвегия — 22:29 (16:12)
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