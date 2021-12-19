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Норвегия выиграла женский чемпионат мира по гандболу

21:01

Сборная Норвегии выиграла женский чемпионат мира по гандболу. В финале норвежки обыграли Францию со счетом 29:22.

Напомним, что сборная России проиграла именно Норвегии в 1/4 финала турнира.

Сборная Норвегии в четвертый раз побеждает на чемпионате мира. До этого титулы были оформлены в 1999, 2011 и 2015 годах.

Гандбол

Чемпионат мира. Женщины

Финал

Франция — Норвегия — 22:29 (16:12)

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Иван Шитик все материалы автора
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