Евгений Трефилов: «Подсунем ВАДА наш российский флаг»

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов заявил, что женская сборная России на чемпионате мира в Японии выступает под российским флагом и должна постараться выиграть турнир, чтобы показать Всемирному антидопинговому агентству триколор.

— На чемпионате мира сейчас будем просить наших девушек, чтобы они доказали на турнире, что мы — Россия, — цитирует Трефилова РИА «Новости». — На этом турнире у нас есть свой флаг. Вот и подсунем ВАДА наш российский флаг! Будем стараться победить, тем более надо побеждать, несмотря на такое положение.

Решение ВАДА — это тупость и дурость. Ну как можно целую страну лишать Олимпиады, ее флага? Это решение ВАДА связано с негативной политической обстановкой вокруг России в мире. Если уж (двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам в высоту Елену) Исинбаеву в прошлый раз не пустили в Рио, то сейчас запросто всех убирают. Как два пальца, выкидывают теперь всю страну с Олимпиады. Вот в таком «демократическом» мире живем. На Россию идет прессинг по всем направлениям.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Live!