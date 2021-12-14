Бодниева: «Играя с соперником уровня Франции, мы для победы должны прыгнуть выше головы»

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева рассказала о том, какой настрой был у команды перед матчем группового этапа ЧМ по гандболу против Франции (28:33).

— С учетом отсутствия турнирной мотивации в матче с Францией, вам понравилось, как сборная России настроилась на эту игру?

— Да. Вопросов к настрою нет. Не могу сказать, что команда не билась — наоборот, билась до последнего. В рамках своих возможностей и физических сил. Просто сегодня француженки однозначно сыграли лучше. Сказать, что они чем-то нас удивили, не могу; просто мы не справились с поставленными внутри команды задачами. Самое главное — мы проигрываем в весе и мощи. Это наглядно показала сегодня Франция, которая не дала нашим игрокам продохнуть в силу того, что мы не могли физически с ней соперничать.

— Что с этим делать?

— Мы и сейчас должны были сыграть чуть-чуть быстрее, лучше без мяча. Что в принципе и пытались сделать. Сегодня просто не получалось. Опять-таки мясо нарастет, и все будет нормально.

— Начался матч для нас очень хорошо, вели — 6:3. В какой момент наступил перелом?

— Мы все прекрасно понимаем, что каждая команда может играть с каждой 10-15 минут на равных. Мы сегодня не справились с линейным (Фоппой. — Прим. И. Р.), хотя очень большое внимание уделяли работе с ней; над тем, чтобы обходить линию, смахнуть эти передачи. Отлично знаем, что это игрок экстра-класса. Мы непозволительно много дали ей получать мяч в линии.

— Говорят, что нет отрицательного опыта, есть просто опыт. Это первый матч на ЧМ-2021, где сборная России проиграла. В чем может быть опыт и урок поражения от такого могучего соперника, как нынешняя Франция?

— Сегодня мы ставили задачу выиграть. Но, играя с соперником уровня Франции, на сегодняшний день мы для победы должны прыгнуть выше головы. Это должна быть монолитная, качественная, без каких-либо перепадов и черных минут на площадке игра, и тогда мы можем соперничать с любой командой. Повторяла и буду повторять это.