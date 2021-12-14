«Нам нельзя грустить, впереди четвертьфинал». Щербак — о поражении российских гандболисток в матче с Францией
Щербак прокомментировала поражение сборной России в матче с Францией
01:32
Российская гандболистка Ольга Щербак прокомментировала поражение национальной команды в заключительном матче группового этапа ЧМ против Франции (28:33).
«Мы расстроены из-за проигрыша. Но нам нельзя грустить — впереди четвертьфинал. Мы настраиваемся на следующую игру», — сказала Щербак.
Женская сборная России вышла в плей-офф со второго места группы I, уступив первую строчку Франции. В четвертьфинале россиянки встретятся с Норвегией. Матч пройдет 15 декабря.
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