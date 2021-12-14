Гандбол
Чемпионат мира
Новости Мужчины Женщины
Новости   //    Гандбол   //    Чемпионат мира   //    Женщины

«Нам нельзя грустить, впереди четвертьфинал». Щербак — о поражении российских гандболисток в матче с Францией

Щербак прокомментировала поражение сборной России в матче с Францией
01:32
Теги:

Российская гандболистка Ольга Щербак прокомментировала поражение национальной команды в заключительном матче группового этапа ЧМ против Франции (28:33).

«Мы расстроены из-за проигрыша. Но нам нельзя грустить — впереди четвертьфинал. Мы настраиваемся на следующую игру», — сказала Щербак.

Женская сборная России вышла в плей-офф со второго места группы I, уступив первую строчку Франции. В четвертьфинале россиянки встретятся с Норвегией. Матч пройдет 15 декабря.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Игорь Рабинер все материалы автора
Читайте также
Еще одну нашу федерацию наказали за систематический допинг. Под санкциями — триатлон
Румыны украли топливо у военных США на базе НАТО и оправдались за это
0