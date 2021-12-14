Российская гандболистка Ольга Щербак прокомментировала поражение национальной команды в заключительном матче группового этапа ЧМ против Франции (28:33).

«Мы расстроены из-за проигрыша. Но нам нельзя грустить — впереди четвертьфинал. Мы настраиваемся на следующую игру», — сказала Щербак.

Женская сборная России вышла в плей-офф со второго места группы I, уступив первую строчку Франции. В четвертьфинале россиянки встретятся с Норвегией. Матч пройдет 15 декабря.