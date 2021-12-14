Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева перед четвертьфинальным матчем со сборной Норвегии оценила уровень соперника.

— Но Норвегия объективно более сложный соперник, чем Голландия?

— Конечно. Сложилось как сложилось. Мы соперника не выбираем. Если хотели получить соперника легче, должны были сами решать сегодня свои задачи и выигрывать. Не сделали это — значит, будем играть с норвежками.

— Вы их обыграли на турнире в Норвегии прямо перед началом ЧМ. Поможет ли это психологически?

— Эта победа была важна для команды, чтобы девочки поверили, что могут играть с любым соперником. Могу с уверенностью сказать, что эти дух и вера в себя в раздевалке присутствуют. Просто надо попасть в масть. А в контексте предстоящего четвертьфинала тот результат ничего не значит, потому что был достигнут на товарищеском турнире. Сейчас, когда карты раскрыты, и всё, что умеем, мы уже показали, ясно: следующая игра будет складываться намного сложнее [чем встреча на турнире в Норвегии]. Но белый флаг мы не выкидываем. Четвертьфинал есть четвертьфинал.

— Тем более что норвежки сейчас оставили много сил, до последних секунд сражаясь с голландками всей основой. До того у них был такой же сложный матч со Швецией, и к тому же им предстоит переезд, тогда как мы остаемся в Барселоне.

— У нас тоже были не проходные игры. Но будем считать, что это — наш плюс.

Накануне российская команда проиграла Франции со счетом 28:33. Женская сборная России вышла в плей-офф со второго места группы I, уступив первую строчку Франции. В четвертьфинале россиянки встретятся с Норвегией. Игра запланирована на 15 декабря.