Олимпийский чемпион, генеральный директор ФГР Лев Воронин — о конкретных ошибках испанского специалиста и поиску преемника.

Амброс Мартин покинул пост главного тренера сборной России по ходу чемпионата Европы. Решение принято исполкомом Федерации гандбола России (ФГР) после поражения от команды Дании (23:30), которое оставило россиянок за бортом полуфинала. В матче за пятое место против Голландии командой будет руководить помощника Мартина Алексей Алексеев. В интервью «СЭ» генеральный директор ФГР, олимпийский чемпион-2000 Лев Воронин объяснил причины такого оперативного расставания с испанским наставником, рассказал, могла ли сыграть в турнире травмированная Анна Вяхирева, и пояснил, почему нашим гандболисткам важен последний матч на турнире.

Мартин заблуждался, если считал, что на ЧЕ — лишь этап подготовки к ОИ

— Вам не кажется, что сборная стала заложником действий Европейской федерации гандбола (EHF), которая перекроила календарь основного раунда чемпионата Европы за день до его старта? Пытались ли вы разобраться в этой ситуации?

— Я считаю, что решение по календарю сыграло определенную роль для нас, но не решающую. В этой ситуации оказались и другие сборные. По сути, это не коснулось только Дании и Норвегии. Остальным всем было нелегко.

— На прошлом Евро у нашей сборной было два поражения в первых шести матчах, но мы вышли в полуфинал. Сейчас одно поражение, но мы вылетаем. Вам не кажется, что это стечение обстоятельств и увольнение Мартина было сделано на эмоциях?

— Нельзя сравнивать прошлый чемпионат Европы с нынешним. В 2018 году мы и в предварительном, и в основном раундах решали задачу выхода дальше после первых двух игр, и те поражения ни на что не влияли. Тренерский штаб целенаправленно дал отдохнуть лидерам команды и сконцентрировался на полуфинале. В Дании ситуации сложилась так, что по сути все матчи были решающими.

Что касается увольнения Амброса Мартина, то оно было принято на заочном исполкоме. Все члены исполкома поддержали решение президента ФГР Сергея Шишкарева. Тренер допускал определенные ошибки, которые были и на чемпионате мира-2019 в Японии и повторились на Евро-2020.

— Могли бы более подробно об этом? Например, Евгений Трефилов говорил, что ему не понравилась замена вратаря Виктории Калиной в матче с Данией.

— Тут я полностью согласен с Евгением Васильевичем. Виктория отлично отыграла первый тайм, по статистике на сайте EHF, она отражала 38 процентов бросков. Хотя, мне кажется, это заниженная цифра. Поэтому замена вратаря совсем непонятна. Все голы, которые она пропустила, были из убойных позиций. Еще один важный момент, который отметили многие тренеры и специалисты. Всю игру против нас сборная Дании играла одну и ту же комбинацию. И мы не могли с ней справиться. В этой ситуации надо было изменить систему защиты. Мы решили это сделать за пять минут до конца, когда уже только чудо могло нас спасти. Это надо было сделать значительно раньше. А говорить о том, что мы никогда не наигрывали его на тренировках, неправильно. С такой же ситуацией мы столкнулись и на ЧМ в Японии. Топ-сборная всегда должна иметь в обойме два варианта защиты.

— В октябре мы делали интервью с Амбросом, и он говорил, что Евро лишь один из этапов подготовки к Олимпиаде. Стояла ли в таком случае задача победить?

— Если Мартин думал, что неважно, какое место мы займем, учитывая, что это только этап подготовки к Олимпиаде, то это глубокое заблуждение. Потому что для нашего вида спорта, для его продвижения и популяризации, важна любая победа. От этого зависит наше будущее. Только победы на крупных стартах позволяют находить новых спонсоров, быть востребованными в СМИ. К тому же из-за коронавируса сейчас очень мало соревнований. За нами следила почти вся страна. В такой ситуации проигрывать средней сборной Дании непозволительно.

Возможность выступления Вяхиревой рассматривалась

— Отсутствие Анны Вяхиревой, Елены Михайличенко и Анны Сень сыграло важную роль? Кто-то из них мог поехать на Евро, восстановившись к основному раунду, или у них были серьезные травмы?

— По всем троим такая возможность рассматривалась, но если смотреть правде в глаза, то спортсмен, у которого был покой в течение двух недель, вряд ли сможет за несколько дней выйти на свой привычный уровень. Кто говорит обратное, это сказки. Также я считаю, что играть с незалеченной травмой неправильно. В конечном итоге можно так усугубить повреждение, что вылетишь на очень долгий период.

— Евгений Трефилов отметил, что ряд игроков не до конца понимали установки тренера. Действительно ли были проблемы с коммуникацией?

— Думаю, что большой проблемы, по крайне мере в тренировочном процессе, не было. В базовых клубах сборной — «Ростов-Доне» и ЦСКА — работают иностранные тренеры. Так что почти все девчонки спокойно общаются и понимают по-английски. Возможно, местами недопонимание было в коротких тайм-аутах, решающих моментах. Но мне тяжело судить. Лучше спросить об этом девушек.

Команда Дании — это не топ-сборная

— Можно ли с уверенностью сказать, что следующим тренером сборной будет россиянин?

— Прошло пока совсем немного времени. Надо сначала все переосмыслить, промониторить рынок тренеров и только после этого принимать решение.

— Получит ли Мартин неустойку за разрыв контракта, который действовал до окончания Игр в Токио?

— Конечно, получит. Чтобы никто не думал, что в России кидают. Все обязательства по неустойки будут закрыть с точностью, как прописано в контракте.

— Говорили ли вы с тренером после матча?

— Нет. Мы находимся в разных странах. Также важно понимать состояние всех участников процесса. Сейчас всем непросто переосмыслить это поражение. Все-таки команда Дании — это не топ-сборная. Уровень сборной Швеции. Никто не ожидал, что мы проиграем им. Тем более, так безнадежно.

— Насколько важен матч за пятое место?

— Он важен для самолюбия спортсменок. Наши матчи показывают по федеральному каналу, к турниру большой интерес болельщиков. Понятно, что они сейчас в не лучшем психологическом состоянии, я прекрасно это понимаю. Но надо проявить характер. Что-то схожее было в 2019 году, когда мы проиграли в полуфинале ЧМ Голландии, но смогли настроиться на матч за третье место и забрать медаль.