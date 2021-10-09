Женская сборная России по гандболу обыграла Литву в квалификационном раунде чемпионата Европы

Женская сборная России по гандболу обыграла Литву в матче 2-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы — 35:21.

Россиянки одержали вторую победу подряд, в 1-м туре команда под руководством Людмилы Бодниевой выиграла у Швейцарии (26:22).

Следующий матч в рамках квалификационного раунда сборная России проведет 2 марта 2022 года против Польши. Россиянки временно возглавили группу 1, польская команда может вернуть себе лидерство в случае победы над Швейцарией.

Гандбол

Чемпионат Европы. Женщины

Квалификационный раунд. Группа 1

Россия — Литва — 35:21 (17:10)