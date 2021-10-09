Женская сборная России по гандболу обыграла Литву в квалификационном раунде чемпионата Европы
17:28
Женская сборная России по гандболу обыграла Литву в матче 2-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы — 35:21.
Россиянки одержали вторую победу подряд, в 1-м туре команда под руководством Людмилы Бодниевой выиграла у Швейцарии (26:22).
Следующий матч в рамках квалификационного раунда сборная России проведет 2 марта 2022 года против Польши. Россиянки временно возглавили группу 1, польская команда может вернуть себе лидерство в случае победы над Швейцарией.
Гандбол
Чемпионат Европы. Женщины
Квалификационный раунд. Группа 1
Россия — Литва — 35:21 (17:10)
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