Женская сборная Черногории завоевала бронзу чемпионата Европы

Женская сборная Черногории завоевала бронзу чемпионата Европы по гандболу. В матче за 3-е место команда обыграла в овертайме Францию со счетом 27:25.

Это вторая медали в истории Черногории на турнире. В 2012 году команда выиграла чемпионат Европы.

В финале чемпионата Европы 2022 года сыграют Дания и Норвегия.

Гандбол

Любляна (Словения)

Чемпионат Европы. Женщины

Матч за 3-е место

Черногория — Франция — 27:25 (13:12) ОТ

20 ноября. «Arena Stozice».