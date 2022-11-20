Гандбол
Чемпионат Европы
Новости Таблицы Календарь / результаты Женщины
Главная
Гандбол
Чемпионат Европы
Женщины

Сегодня, 21:48

Женская сборная Черногории завоевала бронзу чемпионата Европы

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Женская сборная Черногории завоевала бронзу чемпионата Европы по гандболу. В матче за 3-е место команда обыграла в овертайме Францию со счетом 27:25.

Это вторая медали в истории Черногории на турнире. В 2012 году команда выиграла чемпионат Европы.

В финале чемпионата Европы 2022 года сыграют Дания и Норвегия.

Гандбол

Любляна (Словения)

Чемпионат Европы. Женщины

Матч за 3-е место

Черногория — Франция — 27:25 (13:12) ОТ

20 ноября. «Arena Stozice».

1
0
Читайте также
Давка на Трусовой и сорванный прокат Мозалева. Самый скандальный этап «Гран-при» в Самаре
В Катаре завершилась церемония открытия чемпионата мира 2022 года
Сотрудники МЧС извлекли тело второго погибшего в результате пожара в центре Москвы
В Белоруссии задержали всех действовавших в рамках плана «Перамога» лиц
Экс-советник министра обороны США заявил о тотальных потерях ВСУ
Как вести себя на дороге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Норвегии переиграла Францию и вышла в финал женского чемпионата Европы по гандболу
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости