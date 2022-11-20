Женская сборная Черногории завоевала бронзу чемпионата Европы
Женская сборная Черногории завоевала бронзу чемпионата Европы по гандболу. В матче за 3-е место команда обыграла в овертайме Францию со счетом 27:25.
Это вторая медали в истории Черногории на турнире. В 2012 году команда выиграла чемпионат Европы.
В финале чемпионата Европы 2022 года сыграют Дания и Норвегия.
Гандбол
Любляна (Словения)
Чемпионат Европы. Женщины
Матч за 3-е место
Черногория — Франция — 27:25 (13:12) ОТ
20 ноября. «Arena Stozice».
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