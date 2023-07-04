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Сегодня, 15:24

Гендиректор ФГР — о переносе ЧЕ из России: «Глобально задачу организации масштабного турнира никто не отменял»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор ФГР Лев Воронин прокомментировал «СЭ» новость о переносе женского чемпионата Европы-2026 из России.

«В течение полутора лет ФГР вела предварительную работу по организации чемпионата Европы 2026 года. Стали известны города и арены для проведения матчей, проработаны логистические вопросы для команд и болельщиков, в ближайшее время должен был быть сформирован организационный комитет, который бы непосредственно занимался подготовкой турнира. После того как на Россию были наложены санкции, а сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях, стало понятно, что в нынешней ситуации будет крайне сложно реализовать график подготовки к такому крупному турниру.
В ходе консультаций с Европейской гандбольной федерацией мы достигли договоренности о том, что чемпионат Европы 2026 года будет перенесен в другую страну. Тем не менее опыт, полученный при подготовке заявки России на проведение турнира, обязательно постараемся использовать в дальнейшем. Наши планы по-прежнему амбициозны.
Глобально задачу организации масштабного турнира никто не отменял. Сборные продолжают собираться в окна, предусмотренные международным календарем, и проводить товарищеские матчи. Настраиваем тренеров и игроков на то, чтобы они были готовы в любой момент вернуться к официальным играм. Болельщиков же просим отнестись к такому решению с пониманием. Мы обязательно еще увидим сильнейших гандболистов и гандболистов мира в нашей стране», — сказал Воронин «СЭ».

Женский чемпионат Европы-2026 должен был пройти в Москве и Санкт-Петербурге с 3 по 20 декабря.

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