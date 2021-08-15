Российские гандболистки стали бронзовыми призерами юниорского чемпионата Европы
17:27
Российские гандболистки победили команду Дании в матче за третье место юниорского чемпионата Европы (игроки не старше 17 лет). Встреча завершилась со счетом 37:30.
Сборная России во второй раз завоевала бронзу юниорского чемпионата Европы.
Позднее в воскресенье в финале встретятся сборные Германии и Венгрии.
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