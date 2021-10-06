Главный тренер сборной России Людмила Бодниева, дебютировавшая домашней победой над Швейцарией (26:22) в квалификации Евро-2022, подвела итоги матча, сказала, что у нее нет претензий к игрокам на тренировках и отметила, что сумела справиться с собственным волнением.

— Мы довольны двумя очками, набранными дома, но недовольны качеством игры, особенно во второй половине второго тайма, — сказала Бодниева журналистам. — Мы не имели права разбазаривать такое преимущество. Делали неоправданные, детские потери, сами себе испортили концовку. Хотя были отрезки минут по 10 в каждом тайме, когда хорошо действовали в защите, использовали быстрые контратаки. Есть, над чем работать. Счет позволял использовать широкую ротацию. Нашими молодыми игроками я более чем довольна — по итогам сбора у меня ни к кому нет претензий по работе и самоотдаче на тренировках. Наверное, то желание, которое многих переполняло, вылилось в скованность и недостаток эмоций, сказавшийся на общей картине игры. Сама я, честно говоря, думала, что у меня волнения будет больше, чем оказалось на деле. Может, это я сама не передала девочкам этих самых эмоций.

— Какие будут изменения в составе на матч против Литвы?

— На выезд поедут 18 игроков. Кто именно, говорить пока рано. Как и о том, кто в этой команде лидер. Конечно, мне бы хотелось видеть в этом качестве Леру Кирдяшеву, Карину Сабирову — это игроки центральной линии, они распоряжаются мячом в атаках. Тем не менее, по одной игре не стала бы кого-то выделять, лидерские качества проявляются на более длительной дистанции. Сегодня у нас был игрок, которому я полностью доверяю в раздевалке и на площадке, и которая оправдала звание капитана — Оля Фомина. Что касается Литвы, то мы посмотрели две их последних игры. Хотя, насколько мы знаем, состав команды у них заметно поменялся.

Напомним, что с Литвой сборная России сыграет в гостях 9 октября.