Заявка России на проведение женского чемпионата Европы по гандболу осталась единственной

Заявка России на проведение чемпионата Европы-2026 по гандболу среди женских команд осталась единственной, информирует официальный сайт Европейской федерации гандбола (EHF).

Отмечается, что Норвегия, Дания и Швеция уведомили исполком EHF об отзыве совместной заявки на проведение чемпионата.

Согласно заявке России, которая была подана в мае, матчи чемпионата Европы-2026 предлагается провести в Москве и Санкт-Петербурге. Турнир должен пройти 3-20 декабря.