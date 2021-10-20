Заявка России на проведение женского чемпионата Европы по гандболу осталась единственной
20 октября, 15:10
Заявка России на проведение чемпионата Европы-2026 по гандболу среди женских команд осталась единственной, информирует официальный сайт Европейской федерации гандбола (EHF).
Отмечается, что Норвегия, Дания и Швеция уведомили исполком EHF об отзыве совместной заявки на проведение чемпионата.
Согласно заявке России, которая была подана в мае, матчи чемпионата Европы-2026 предлагается провести в Москве и Санкт-Петербурге. Турнир должен пройти 3-20 декабря.
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