Гандбол
Чемпионат Европы
Новости Таблицы Календарь / результаты Женщины
Новости   //    Гандбол   //    Чемпионат Европы   //    Женщины

Заявка России на проведение женского чемпионата Европы по гандболу осталась единственной

20 октября, 15:10
Болельщики сборной России. Фото Александр Вильф, -
Болельщики сборной России. Фото Александр Вильф, -
Теги:

Заявка России на проведение чемпионата Европы-2026 по гандболу среди женских команд осталась единственной, информирует официальный сайт Европейской федерации гандбола (EHF).

Отмечается, что Норвегия, Дания и Швеция уведомили исполком EHF об отзыве совместной заявки на проведение чемпионата.

Согласно заявке России, которая была подана в мае, матчи чемпионата Европы-2026 предлагается провести в Москве и Санкт-Петербурге. Турнир должен пройти 3-20 декабря.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора
Читайте также
Cборная Украины пропустит чемпионат Европы по плаванию в Казани. В спорт снова вмешивается политика?
Президент Грузии оценила возможность помилования Саакашвили
3
4