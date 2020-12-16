Датская подстава. Россиянки проиграли главный матч Евро, медалей не будет

Хозяйки турнира прошли нашу сборную. Самое обидное, что по делу.

Чемпионат Европы. Женщины. Основной раунд.

Дания — Россия — 30:23 (13:9)

Россия: Калинина (9/26), Седойкина (2/15), Ведёхина (3), Дмитриева (9), Бобровникова (2), Скоробогатченко (3), Макеева (2), Манагарова (2), Маслова (0), Самохина (1), Кожокарь (0), Фомина (0), Ильина (0), Илларионова (1), Сабирова (0).

Дания: Тофт (14/32), Рейнхард (1/6); Хансен (3), Педерсен (2), Хугстед (1),Транборг (2), Лунд (1), Йоргенсен (4), Бидструп (4), Йонсен (2), Бургард (3), Хойлан (7), Иверсен (1).

На Евро-2018 наша сборная за предварительный и основной этапы проиграла сразу два матча, однако вышла в полуфинал с первого места в группе. И в итоге билась в финале с Францией. На Евро-2020 россиянки прошли тот же отрезок с одним лишь поражением — вот только теперь это принесло лишь третье место в секстете. И сейчас впереди матч всего за пятое место.

Ледяной первый тайм

Многое с самого начала складывалось против нас:

— череда травм перед Евро, которая вывела из строя трех важнейших игроков, включая Анну Вяхиреву

— календарь, который каким-то непостижимым образом видоизменился прямо после предварительного раунда — в итоге у Дании график стал комфортнее, а Россия отыграла два матча подряд и потом четверо суток кисла в ожидании решающей игры с хозяйками

— все понимали, что судьи нам помогать не будут.

Однако мы привыкли, что наши гандболистки умеют выбираться из любых ситуаций. Даже самых безнадежных.

Вот и на этот раз, когда датчанки сразу схватили нити игры в свои руки, было ощущение, что это временная история. Слишком резво они начали — казалось, не выдержат такого темпа. Слишком спокойно стартовали наши — казалось, вот-вот разойдемся, и не остановить.

Вспомнились шахматы. Кто играет, наверняка знает о «датском гамбите». По ходу него отдаешь две пешки подряд, но в итоге получаешь такую позицию, что начинаешь с каждым ходом страшно накатывать на соперника. Красиво было бы провернуть такое именно в Дании.

Вот только на площадке наши дела становились все хуже и хуже. Двумя пешками хозяйки не ограничились. Со слезами на глазах уводили с площадки Антонину Скоробогатченко — что-то случилось с ногой. Получили пенальти — хотя уже горели «минус» два. Схватили удаление — при том, что 15 секунд назад было еще одно. Плюс совершенно не клеилась игра в нападении. Из первых шести мячей сразу четыре забросила Дмитриева. У остальных вообще не шло. Потом «завязали» и Дарью. Был отрезок, когда за восемь минут россиянки забили один мяч.

По итогам первой половины девушки уступала 9:13. Так мало за первый тайм наши гандболистки на турнире не забивали. В худшем из пяти матчей было 13 голов. А Франции, для сравнения, вообще накидали 19.

Что не так с чемпионатами Европы?

«Минус» четыре для гандбола — вообще не приговор. Особенно для женского. Но во втором тайме все стало еще хуже.

Команда Амброса Мартина совершенно не успевала за датскими скоростями. Может, 96 часов без игр так сказались? Россиянки с трудом забивали, но в следующей же атаке соперницы играючи восстанавливали разницу. А уж когда кураж поймала Сандра Тофт — стало совсем грустно. Страж датских ворот времена просто шокировала своей реакцией. И просто убила даже намек на интригу.

В итоге ближе, чем на «минус» три, нам во втором тайме приблизиться не позволяли ни разу. Все было понятно задолго до финального свистка.

Печально, что именно самая важная игра турнира получилась худшей для нашей команды. Разбор полетов будет потом, но прямо сейчас бурлят эмоции. И как-то странно, что именно с чемпионатами Европы россиянкам не везет. Чемпионат мира выигрывали четырежды, была олимпийская победа в Рио, а вот с Евро — хоть убей. И у легендарного Евгения Трефилова не вышло, и вот теперь у Мартина не сложилось.

Заколдованный турнир. Когда уже и на нем у России все, наконец, получится?