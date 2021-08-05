Гандбол
Чемпионат Европы
Новости Таблицы Календарь / результаты Женщины
Tokyo 2020
Новости   //    Гандбол   //    Чемпионат Европы   //    Женщины

Женская юниорская сборная России с победы стартовала на чемпионате Европы по гандболу

18:30
Теги:

В Черногории стартовал юниорский чемпионат Европы среди девушек (U-17).

В матче первого тура группы В сборная России переиграла команду Хорватии со счетом 37:23.

Для сборной под руководством Алексея Гумянова это был первый официальный матч на международной арене.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Тимановская — о скандале со своим участием на Олимпиаде: «Удивлена, что эта ситуация стала политическим скандалом»
Илья Шкуренев: «В глазах судьи читалась ненависть»
Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия снова пятая
Сборная России на Олимпиаде в Токио превзошла результат Игр в Рио по количеству медалей
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд