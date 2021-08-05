Женская юниорская сборная России с победы стартовала на чемпионате Европы по гандболу
18:30
В Черногории стартовал юниорский чемпионат Европы среди девушек (U-17).
В матче первого тура группы В сборная России переиграла команду Хорватии со счетом 37:23.
Для сборной под руководством Алексея Гумянова это был первый официальный матч на международной арене.
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