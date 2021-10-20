Сергей Шишкарев о женском чемпионате Европы-2026 в России: «Три четверти пути пройдено»

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев прокомментировал «СЭ» возможное проведение в России чемпионата Европы по гандболу среди женщин в 2026 году.

Ранее, 20 октября, стало известно, что заявка России на проведение женского Евро-2026 осталась единственной.

— Поздравлять окончательно надо будет после конгресса, когда будет принято формальное решение. Но три четверти пути пройдено, думаю, на конгрессе мы только усилим наши позиции и укрепим желание европейских коллег поддержать нашу заявку.

— Насколько это важное событие для российского гандбола?

— Это важное событие не только для нашего гандбола, но и для нашей страны. Последний раз крупные соревнования проводились в 2005 году — женский чемпионат мира в Питере, после этого турниров такого уровня не было. А мы умеем делать и прекрасно проводим такие соревнования. Так что это действительно праздник для всей страны и любителей гандбола, а также гигантский толчок для нашего вида спорта, популяризации, привлечения детей в спортивный школы, о чем мы всегда говорим, — сказал Шишкарев.

Ранее стало известно, что заявка России на проведение турнира осталась единственной. Норвегия, Дания и Швеция уведомили исполком EHF об отзыве совместной заявки на проведение чемпионата Европы.?

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