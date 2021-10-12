Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев высказался о победах женской сборной России в квалификации чемпионата Европы 2022 года.

Россия в матче 2-го тура квалификационного раунда обыграла Литву со счетом 35:21. Россиянки одержали вторую победу подряд, в 1-м туре команда под руководством Людмилы Бодниевой выиграла у Швейцарии (26:22).

— Хотел бы поздравить женскую сборную России по гандболу с уверенными победами над Швейцарией и Литвой на старте отборочного цикла чемпионата Европы 2022 года, — отметил Шишкарев. — В жизни команды сейчас наступил особый момент — идет процесс обновления, в составе появляется много молодых спортсменок, за которыми, как нам представляется, будущее российского гандбола. Три недели назад мы доверили пост главного тренера Людмиле Бодниевой, и уже сейчас видно, что работа идет в правильном направлении. Взвешенный, конструктивный подход, интересный тренировочный процесс, хорошая атмосфера в коллективе — все это помогает нашим гандболисткам проявлять свои лучшие качества.

Понятно, что хватает и недостатков, но впереди много работы, которая позволит команде хорошо подготовиться к чемпионату мира, который пройдет в декабре в Испании. Федерация гандбола старается создавать сборным все необходимые условия для подготовки к большим турнирам. Вот и девушкам в преддверии ЧМ еще предстоит провести спарринг с сильной командой Германии, а также принять участие в международном турнире в Норвегии.