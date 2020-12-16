Титулованный тренер, вице-президент ФГР — о провале Мартина в Дании, отличном судействе в отношении России и опасениях относительно Олимпиады

Сборная России по гандболу не смогла пробиться в полуфинал чемпионата Европы-2020, уступив в решающем матче Дании (23:30). Эта неудача стоила работы главному тренеру Амбросу Мартину, проигравшему на турнире всего один матч. Но так бывает. Итоги турнира для сборной России «СЭ» подвел самый успешный тренер в истории отечественного женского гандбола, победитель Олимпийских игр-2016 и четырех чемпионатов мира Евгений Трефилов.

Максимов по старинке уже 20 лет дрючит всю Россию

— Амброс Мартин говорил, что чемпионат Европы — это один из этапов подготовки к Олимпиаде в Токио, а результат может быть неожиданным из-за того, что игроки полгода были без нормальных тренировок.

— Ну давайте все спишем на коронавирус.

— Тренер допускал тактические ошибки?

— Давай разберем последнюю игру. Зачем менять вратаря, который поймал свою игру? Калинина отбивала 38 процентов ударов, но Амброс ее убрал. В концовке игры он зачем-то начал выпускать молодых игроков. Для чего? Чтобы они получили игровую практику? Ты же бьешься за выход в полуфинал Евро, так бейся до конца. Верь в свою команду. К тому же мне кажется, что половина игроков его не понимала. Честно. Особенно в минутных перерывах. Испанский с английским вперемешку.

Как-то был сбор национальной команды, на котором я присутствовал. Амброс проводил беседу с игроками. Закончил свою речь и говорит: «Окей?» Они отвечают: «Окей». Я отвожу одного игрока в сторону, не гандболистку «Ростов-Дон», и спрашиваю: «Ты хоть что-то поняла?» Она говорит, что ничего. Ростовские игроки его понимали, он долго с ними работал. А остальные — нет. Ну нет у них такого знания английского или испанского языка. А Амброс постоянно переходил с одного языка на другой.

— Вы часто говорили, что против приглашения иностранных тренеров.

— Некоторые виды добавляют с приходом иностранцев. Например, дзюдо или конькобежный спорт. Но это индивидуальные виды спорта. А что с командными? Пусть мне покажут, кто добавил. Только не пугайте меня баскетбольным ЦСКА, где всю погоду уже много лет делают иностранцы. Футболом тоже не надо пугать. Уверяю вас, что совсем скоро лимит отменят и в стартовых составах наших топ-клубов будет выходить по 10-11 уже обученных легионеров. Я считаю, что деньги нашей стране достаются непросто. И мы должны с гордостью представлять Россию на Олимпийских играх. А что у нас? Даем сумасшедшие контракты иностранным тренерам и игрокам, а когда последний раз наши футболисты ездили на Игры? А баскетболисты? Да, были медали в Лондоне при Дэвиде Блатте, а что сейчас? Женская сборная не смогла отобраться уже на вторую Олимпиаду подряд. Надежды только на волейбол или отчасти на гандбол.

— Дело в менталитете? Кажется, что иностранец лучше сделает свою работу, чем местный?

— Так и есть. Возьмем гандбол. Приглашают иностранного тренера, не буду называть фамилию, который говорит, что все русские работают по старинке. Вот есть такой злодей Владимир Максимов. Он по старинке со своими «Чеховскими медведями» 20 лет дрючит всю Россию. Так что надо своего. Чтобы он боролся за родину, а не за бабки. Извините за пафосность. А мы даем бешеные контракты легионерам. Думаю, что и у Мартина контракт было о-го-го какой. Сроком до Олимпиады. А если в Токио не получится, то ты ответишь за все? Нет, просто заберет свою зарплату и спокойно уедет на родину.

Также ко мне приходят девочки и говорят, мол, дайте мне такую сумму в контракте. А ты их отработаешь? Отвечает: «Ну не знаю, это же спорт». Какой такой спорт, родная? Мы тебя попросили выкопать канаву, а ты не выкопала. За что тебе платить? Извиняюсь, что я привожу такие сравнения, но надо отвечать за результат. Или редактор попросил тебя написать статью, а ты забил на это дело и пошел гулять в парк. Что тебе скажут? Тебе быстро объяснят, где раки зимуют. Спорт — это та же работа. Это нагрузки, перегрузки, сопли, слезы. Как на любом месте работы.

Хочу вернуться, но с моими болячками можно хотеть только сидя на диване

— Наверняка вы обсуждали тему нового тренера с Сергеем Шишкаревым?

— Конечно. Мы думаем о молодом русском тренере. Фамилии называть не хочу. Надо будет помочь — поможем. Вместе с ним поездим на какие-то сборы, турниры, будем подсказывать. Я всегда готов помочь.

— При этом общественность хочет вновь видеть вас у руля сборной.

— Мне сегодня позвонило уже очень много людей с вопросом: «Вы не хотите вернуться?» Да, я-то хочу, ребят, но с моими болячками можно хотеть только сидя на диване. На какой-то промежуток я готов помогать, натаскивать молодого. Но этот промежуток будет минимальным.

— Уже в марте 2021-го — отбор на Олимпийские игры...

— Понимаю. Там проигрывать уже нельзя. Но вопрос не ко мне. Это будет решать исполком, глава федерации Сергей Шишкарев. К тому же нас ждет очень тяжелый момент после Олимпиады-2021, когда уйдет ряд игроков. Например, всем нашим вратарям за 30. Седойкина, Калинина, Габисова. А после 30 женщины думают о том, чтобы завязать. Становится тяжело вставать утром, все тело ломит. Всему свое время.

Лучшего судейства в отношении сборной России, чем при Шишкареве, не видел

— Вернемся к чемпионату Европы. Что вы думаете о судействе? Не было ли оно предвзятым в пользу наших соперников?

— Меня бесит, когда так говорят. Я почти 20 лет работал в сборной, и лучшего судейства в отношении сборной России, чем при Шишкареве, не видел. У него прекрасный контакт с международной федерацией. В этом надо отдать ему должное. В первые пять минут мне показалось, что судьи «душат» датчанок. Они такое свистели, что у игроков соперника волосы дыбом вставали. То, что Сергей эмоционально высказался о тренере, — его можно понять. Да, нас поддерживает министерство спорта. Но он вбухивает много своих личных денег в гандбол. Открыл ЦСКА. Были проблемы с финансированием молодежной сборной — он их решил. Содержит клуб «Кубань», мы тоже сидим на его плечах. Человек дает свои средства на развитие гандбола и хочет увидеть результат. Все. Тут я его понимаю. Я бы на его месте еще сильнее бы выразился.

— Если бы в составе были Вяхирева и Сень, то мы бы выступили лучше?

— Конечно. Мы бы имели второй вариант по защите. Имели бы еще несколько опций в нападении. Тоня Скоробогатченко отыграла неплохо, но порой на нее выпадала слишком большая нагрузка. Был бы более сыгранный состав. Как ни крути, передачу Макеевой в линию дает только Вяхирева. Посмотри, как играет «Ростов-Дон». Мастерски. В одно касание, набросы. Состав сыгран. Тут же собрали девочек на три дня. И за это время надо было что-то наиграть. Без Вяхиревой и Сень. Конечно, можно винить Амброса во всех грехах, но задача у него была сложная. Я всегда привожу такой пример. Мы даем тебе миллион долларов, а ты должен прыгнуть в высоту 1,50 м. Я не прыгну. Я попрошу 500 тысяч на подготовку, а остальное — если прыгну. С кондачка уже редко что-то получается.

— То есть виноват не только Амброс Мартин?

— Тренер отвечает за результат. Это наша профессия, но жалко не специалиста. Он уедет и еще найдет себе работу. Жаль девочек, век профессионального спортсмена короткий, шанса выиграть Евро у многих уже не будет.