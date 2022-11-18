Сборная Дании обыграла Черногорию и вышла в финал женского чемпионата Европы по гандболу

Завершился первый полуфинал женского чемпионата Европы-2022 по гандболу.

Сборная Дании разобралась с командой Черногории — 27:23. По ходу второго тайма балканский коллектив сравнивал счет, но датчанки быстро вернули себе преимущество.

Второй финалист определится в матче между Норвегией и Францией, который также пройдет 18 ноября.

Гандбол

Чемпионат Европы. Женщины

1/2 финала

Дания — Черногория — 27:23 (14:10)