Сборная Дании обыграла Черногорию и вышла в финал женского чемпионата Европы по гандболу
Завершился первый полуфинал женского чемпионата Европы-2022 по гандболу.
Сборная Дании разобралась с командой Черногории — 27:23. По ходу второго тайма балканский коллектив сравнивал счет, но датчанки быстро вернули себе преимущество.
Второй финалист определится в матче между Норвегией и Францией, который также пройдет 18 ноября.
Гандбол
Чемпионат Европы. Женщины
1/2 финала
Дания — Черногория — 27:23 (14:10)
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