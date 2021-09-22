Стал известен состав женской сборной России по гандболу на матчи отбора к чемпионату Европы

29 сентября женская сборная России начнет подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года.

В предстоящий олимпийский цикл национальная команда войдет с новым главным тренером — Людмилой Бодниевой, чья кандидатура была утверждена исполкомом Федерации гандбола России в понедельник, 20 сентября.

Ассистентами главного тренера женской сборной России будут Томаш Главаты, работающий в штабе национальной команды с 2019 года, и Михаил Измайлов, приведший женскую молодежку к серебру чемпионата Европы-2021.

Для подготовки к предстоящей игре тренерский штаб сборной вызвал 22 гандболистки. Игроки ЦСКА и «Ростов-Дона» присоединятся к команде сразу после матча за Суперкубок России, который пройдет в Москве 29 сентября.

Вратари: Эвелина Аношкина («Астраханочка»), Полина Каплина (ЦСКА), Анастасия Лагина («Ростов-Дон»).

Левые крайние: Александра Давиденко («Кубань»), Марианна Егорова («Звезда»), Юлия Маркова (ЦСКА).

Правые крайние: Альбина Мурзалиева («Звезда»), Ольга Фомина («Лада»), Анна Шапошникова («Астраханочка»).

Линейные: Ксения Закордонская («Астраханочка»), Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева («Ростов-Дон»).

Правые полусредние: Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак («Лада»).

Левые полусредние: Ирина Корнеева («Астраханочка»), Елена Михайличенко (ЦСКА), Вероника Никитина («Лада»), Дарья Стаценко («Динамо-Синара»).

Разыгрывающие: Валерия Кирдяшева («Лада»), Карина Сабирова (ЦСКА), Ярослава Фролова («Ростов-Дон»).

Тренерский штаб: Людмила Бодниева (главный тренер), Томаш Главаты, Михаил Измайлов.