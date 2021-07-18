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Российские гандболистки проиграли в финале молодежного чемпионата Европы

17:23
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Женская сборная России по гандболу со счетом 22:31 проиграла команде Венгрии в финальном матче молодежного чемпионата Европы среди игроков до 19 лет.

На групповом этапе российские спортсменки обыграли датчанок (27:24), проиграли представительницам Швеции (28:30) и победили немок (28:25). В полуфинале сборная России обыграла команду Франции (25:24).

В матче за третье место сборная Франции победила команду Швеции со счетом 30:29.

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Иван Шитик все материалы автора

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