Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал о том, как нашей стране удалось стать хозяйкой женского чемпионата Европы 2026 года.

— Только что на Конгрессе ЕГФ в Вене мы стали свидетелями без преувеличения исторического события, — отметил Шишкарев. — Было объявлено о том, что Россия официально стала хозяйкой женского чемпионата Европы 2026 года. Наша заявка на финальном этапе была единственной, что не отменяет радости по этому поводу. Мы очень признательны Европейской федерации гандбола за доверие и, конечно, же сделаем все необходимое, чтобы турнир прошел на высоком уровне и, возможно, стал лучшим за всю историю его проведения. При подготовке заявочной книги мы постарались учесть все логистические нюансы, которые должны сделать пребывание в России иностранных болельщиков комфортным. Матчи Евро пройдут в Москве и Санкт-Петербурге — двух крупнейших городах страны, между которыми налажено отличное транспортное сообщение.

По моему глубокому убеждению, это важное событие не только для российского гандбола, но и для все нашей страны. Последний крупный гандбольный турнир проводился в России в 2005 году — это был женский чемпионат мира в Санкт-Петербурге. Наши болельщики успели соскучиться по атмосфере и накалу матчей такого уровня и заслужили того, чтобы стать свидетелями большого праздника гандбола. А то, что в нашей стране умеют проводить рейтинговые спортивные соревнования доказали Олимпиада-2014 и чемпионат мира по футболу-2018. Ну и самое главное — практика показывает, что после таких турниров мы наблюдаем эволюционный этап развития вида спорта, большую вовлеченность в него населения, а соответственно новую волну популяризации.