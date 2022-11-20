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20 ноября, 23:58

Сборная Норвегии в 9-й раз выиграла женский чемпионат Европы по гандболу

Иван Шитик
Корреспондент
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Дания — Норвегия — 25:27.
Фото Reuters

Сборная Норвегии победила команду Дании в финале женского чемпионата Европы по гандболу. Норвежки вырвали победу со счетом 27:25.

Сборная Норвегии в 9-й раз выиграла женский чемпионат Европы, что является лучшим результатом в истории турнира.

Отметим, что норвежки выиграли три из последних четырех чемпионатов Европы.

Сборная Дании в третий раз в истории завоевала серебряные медали. Также датчанки трижды выигрывали континентальное первенство.

Гандбол

Любляна (Словения)

Чемпионат Европы. Женщины

Финал

Дания — Норвегия — 25:27 (15:12)

20 ноября. «Arena Stozice».

Гандбол
Сборная Норвегии по гандболу
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