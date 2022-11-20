Сборная Норвегии в 9-й раз выиграла женский чемпионат Европы по гандболу
Сборная Норвегии победила команду Дании в финале женского чемпионата Европы по гандболу. Норвежки вырвали победу со счетом 27:25.
Сборная Норвегии в 9-й раз выиграла женский чемпионат Европы, что является лучшим результатом в истории турнира.
Отметим, что норвежки выиграли три из последних четырех чемпионатов Европы.
Сборная Дании в третий раз в истории завоевала серебряные медали. Также датчанки трижды выигрывали континентальное первенство.
Гандбол
Любляна (Словения)
Чемпионат Европы. Женщины
Финал
Дания — Норвегия — 25:27 (15:12)
20 ноября. «Arena Stozice».
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