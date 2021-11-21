В субботу на внеочередном конгрессе ЕГФ произошло знаменательное событие для всего российского гандбола — наша страна получила право провести женский чемпионат Европы-2026.

Об успехе российской заявки и о том, как она будет воплощаться в жизнь, «СЭ» поговорил с директором по развитию ФГР Ольгой Бугаенко.

— Мы очень рады, что этот день настал, и мы получили право провести такой серьезный старт, — сказала Бугаенко сразу после церемонии. — Мы долго к этому шли, и здорово, что все, наконец, свершилось. На конгрессе все прошло очень быстро — сначала обсудили текущие вопросы, а затем выбрали хозяев Евро на 2026 и 2028 годы. Каждый кандидат показал свою презентацию, а затем было голосование и подписание договоров на организацию турниров.

Шишкарев — вдохновитель российской заявки

— В чем значимость этой победы для отечественного гандбола?

— Крупных турниров на уровне сборных в России не проводилось уже очень давно — последним был женский чемпионат мира-2005 в Петербурге. Кстати, он проходил во дворце спорта «Юбилейный», который мы заявили и сейчас. С тех пор мы организовывали только юношеские чемпионаты мира в Екатеринбурге и Москве, а также чемпионат мира по пляжному гандболу в Казани, но это, по сути, другая спортивная дисциплина. А взрослых чемпионатов Европы у нас не было никогда.

— Любая победа в подобной борьбе невозможна без работы внутри международных организаций и высокого авторитета страны в своем виде спорта. Какую роль в этой победе сыграл глава ФГР Сергей Шишкарев?

— Его можно назвать идейным вдохновителем нашего проекта. Отношения между нашей и международными федерациями заметно упрочились после прихода Сергея Николаевича. ФГР сделала за последние годы огромный шаг вперед. Создаются новые клубы, развивается детский спорт. Нельзя забывать про недавние успехи нашей женской сборной — 4 медали на крупных турнирах, включая олимпийское золото Рио-2016 и серебро в Токио в этом году. Процесс подготовки заявки был сложным, и, если нас выбрали, значит, в ФГР верят и понимают, что мы не подведем. Но самое сложное впереди.

— Сборная России, несмотря на все регалии, никогда не брала золото в Европе. Хотя до домашнего турнира у девушек будет еще две попытки, брали это во внимание, когда думали о подаче заявки?

— В гандболе вообще Евро сложнее выиграть, чем чемпионат мира или даже Олимпийские игры. Континентальный турнир собирает очень сильные команды, и конкуренция тут гораздо выше. Да, мы ни разу не побеждали на Евро, и не скрываем, что очень хотим это сделать. Помимо этого, Евро-2026 важен тем, что на нем будет определяться, кто поедет на Олимпийские игры-2028. Если, например, наша команда займет первое место, на что все мы будем надеяться, то сразу отберется в Лос-Анджелес.

Евро в плане организации серьезнее чемпионата мира

— А получить чемпионат Европы как организатору тоже сложнее мирового?

— Евро в плане организации не уступает чемпионату мира. Но подход Европейской федерации гандбола (ЕГФ) в чем-то гораздо более основательный, чем у коллег. Все продумано до мелочей, а требования к аренам даже строже, чем для проведения мирового первенства

— И к составлению заявки такой же подход?

— Да, требования очень серьезные. Учитывается буквально все — размеры арен, их планировка и оснащение. Количество раздевалок, размеры пресс-центра, удобство зон для VIP-гостей, места для установки телекамер. Не все знают, но площадки, к примеру, для хоккея могут не подойти для гандбола. Если места для камер расположены слишком высоко, мы не получим тот угол обзора, который нужен для трансляции. Также смотрят на транспортную инфраструктуру, расположение гостиниц для команд, наличие тренировочных залов и многое другое. Еще ЕГФ очень важно, как организаторы собираются привлекать зрителей, чтобы билеты на матчи были проданы, а трибуны заполнены. И немаловажную роль играет уровень развития гандбола в самой стране и промо-мероприятия, которые планируется провести — мастер-классы, автограф-сессии звезд и тому подобное.

— Были требования ЕГФ, которые вас удивили?

— Например, уже сейчас, за 5 лет до турнира, готов поминутный сценарий церемонии открытия и закрытия, продуманный до мелочей. Вплоть до того, что ведущий должен говорить и в какой момент. А в целом, требования соответствуют уровню турнира. Все должно быть организовано для максимального комфорта всех участников, официальных лиц и болельщиков.

Планка установлена очень высоко, но мы не разочаруем

— Почему для проведения чемпионата были выбраны именно Москва и Петербург? Кандидатов наверняка было больше.

— В прошлый раз мы предлагали в списке городов еще Ростов-на-Дону и Краснодар, который отсеяли после первой инспекции. Его заменила Астрахань, которая проверку прошла. К сожалению, в Ростове до сих пор нет определенности с будущей ареной, в таких условиях невозможно было включить его в заявку. Поэтому исчезла идея разделения турнира на кластеры, к тому же необходимо было учесть логистику. Добраться в Астрахань труднее, чем в Петербург, от которого до той же Скандинавии рукой подать. Плюс не нужно забывать, что у столиц огромный опыт организации соревнований по самым разным видам спорта — работы с фан-зонами, гостиницами, волонтерами и так далее.

— Пока в заявке три арены — «ВТБ Арена Парк» в Москве, «Юбилейный» и «Сибур Арена» в Петербурге. Насколько этот список окончательный?

— Изначально был еще Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Инспекторы были от него в восторге, но, к сожалению, решили, что именно для гандбола арена не очень подходит. Но я не исключаю, что мы добавим другую площадку — исходя из календаря, она точно не помешает. К тому же у нас есть проект строительства Дома гандбола в Москве. И если все сложится хорошо, часть матчей может пройти в нем.

— До чемпионата Европы чуть больше пяти лет, за которые нужно успеть очень много. Над чем будете работать в первую очередь?

— Мы имеем возможность следить за тем, как проходит подготовка к турнирам, которые пройдут до 2026 года, например, к ближайшему мужскому Евро-2022 в Венгрии и Словакии. Постоянно наблюдаем за работой организаторов других соревнований, задаем вопросы, делаем заметки. Что касается нашего чемпионата, то основной этап работы стартует примерно за два года до его начала. К этому моменту уже будет подготовлена дорожная карта, спланированы все анонсирующие мероприятия, жеребьевки, туры трофея и талисманов, запуск билетной программы. Но еще до этого нам предстоит решить много вопросов, прежде всего, сформировать местные оргкомитеты.

— Почти после каждого крупного турнира в России мы слышим восторженные отзывы и от международных федераций, и от болельщиков. Вы готовы удивлять?

— Действительно, планка очень высокая. Это, кстати, пошло нам на пользу — многие еще помнят чемпионат мира по футболу, другие крупные турниры. Поэтому спортивные чиновники нам доверяют, а болельщики не боятся ехать в Россию и знают, что русские люди очень гостеприимны и всегда готовы помочь. Ну а мы сделаем все, чтобы гандбольный Евро всем запомнился только с хорошей стороны