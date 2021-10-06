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Женская сборная России одержала победу в первом матче под руководством нового тренера

Женская сборная России по гандболу одержала победу в первом матче под руководством нового тренера
21:00
Россия — Швейцария — 26:22. Фото Instagram
Россия — Швейцария — 26:22. Фото Instagram
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Женская сборная России по гандболу успешно стартовала в квалификационном раунде чемпионата Европы. Россиянки обыграли команду Швейцарии по счетом 26:22.

Отметим, что эта встреча стала первой для российской команды под руководством нового главного тренера Людмилы Бодниевой.

Сборные России и Швейцарии выступают в группе 1 вместе с командами Литвы и Польши. Ранее в среду матч между этими сборными завершился победой польских гандболисток со счетом 36:22.

Гандбол

Чемпионат Европы. Женщины

Квалификационный раунд. Группа 1

Россия — Швейцария — 26:22 (13:7)

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Иван Шитик все материалы автора

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