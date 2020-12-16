«Разочаровал». Тренеру россиянок не простили Данию

Амброс Мартин отправлен в отставку сразу же первого поражения россиянок на Евро. Пора звонить Трефилову?

Такое возможно только в гандболе. К нашей женской сборной — высочайшие требования, это не секрет. Но прямо по ходу турнира увольнять тренера, при котором команда за два крупнейших турнира (чемпионат мира-2019 и чемпионат Европы-2020) потерпела лишь два поражения — это очень сурово.

Амброс Мартин возглавил нашу команду в августе прошлого года. Доверили ему ее не просто так — испанец четырежды брал Лигу чемпионов с венгерским «Дьором», а весной прошлого года дошел до финала этого же турнира уже с «Ростов-Доном». С учетом того, что Ростов — практически базовый клуб сборной, его назначение выглядело логично.

ЧМ-2019 получился для России неоднозначным. С одной стороны, девять побед в десяти матчах, причем на основном этапе (а это восемь игр) меньше, чем «плюс» семь наши девушки не побеждали. Плюс в матче за бронзу были уверенно переиграны самые принципиальные соперницы — датчанки. Шик!

Вместе с тем был шокирующий полуфинал с Нидерландами. Россиянки внезапно его проиграли. В один мяч. До сих пор перед глазами стоит картина: практически вся команда плачет навзрыд, не понимая, как такое могло случиться. То, что именно голландки выиграли чемпионат мира — вообще не стало утешением.

И вот теперь это Евро. Одно лишь поражение в шести матчах. Вроде — ничего. Но ведь какое оно чувствительное. Проиграй мы Франции или Черногории, да кому угодно, но выиграй при этом у Дании — были бы в полуфинале. Хозяйкам уступать было нельзя никак. Однако во вторник вечером нашу команду смели с площадки. Это, однозначно, была худшая игра россиянок при Амбросе. Датчанки выглядели лучше по всем фронтам.

Перейдя на испанский в последнем тайм-ауте, он подвел черту

Уже в ночи президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев дал ТАСС комментарий по случившемуся.

— Амброс Мартин сейчас будет вынужден подать в отставку, — не стал скрывать Шишкарев. — В последнем интервью он сказал, что сконцентрирован на двух командах: одна из них — сборная России, вторая — семья. Мы приняли взвешенное решение дать ему возможность сконцентрироваться на второй команде — на его семье. Пусть он воспитывает своих сыновей и будет счастлив. Сыновья — это очень важно, как отец трех сыновей, я его очень понимаю. К предстоящему матчу за пятое место и к последующим играм команду будет готовить другой тренер. Кто и как, мы решим на заседании исполкома.

Амброс разочаровал полностью: и с точки зрения психологии, и с точки зрения тактики, и с точки мотивации команды, особенно в последнем тайм-ауте. Перейдя на испанский язык, он подвел черту под нашим сотрудничеством.

Шишкарев переживает за команду всей душой — любой, кто знаком с ним, легко это подтвердит. Для него это не просто одна из забот. Он давно мог сосредоточиться на бизнесе. Уйти после триумфальной Олимпиады в Рио — и ходил бы победителем всю жизнь. Но, случайно оказавшись в гандболе, Шишкарев искренне полюбил его. И не хочет расставаться, хотя, например, в финансовом плане — это, мягко говоря, невыгодная история.

Каждый матч сборной он смотрит не только как президент, но и как ярый фанат. Вот ночью его эмоции и захлестнули. Интервью давал скорее не Шишкарев-президент, а Шишкарев-болельщик.

Уверен, общайся Сергей Николаевич не сразу после игры, а на следующее утро — тон был бы другим. Посыл, вполне возможно, тем же. Амброс действительно не сумел подвести команду к ключевой игре — нас обыгрывали без вариантов. Причем датчанки не приготовили сюрпризов — они сыграли очень здорово, но все-таки в привычном свехскоростном стиле. Мы в ответ не придумали ничего. И можно понять, что накануне весеннего отбора на Олимпийские игры это настораживает. Одна такая осечка там — и мы без Токио.

Однако специалиста, который, как ни крути, привел сборную к медали чемпионата мира, а на Евро был вынужден обходиться без травмированных Вяхиревой, Сень и Михайличенко, можно было бы отправить в отставку более деликатно. Игра с Данией — его первая большая осечка на турнире. Снимать испанца перед ничего не значащим матчем за пятое место, да еще с колкими формулировками — это скорее читается как обида.

Почему возвращение Трефилова — не вариант

Шишкарев в том же интервью сообщил, что нам придется выплатить Амбросу серьезную неустойку, но он готов на это пойти, поскольку будущего при испанце не видит. Это тоже дорогого стоит. Контракт Амброса — совсем не та же история, что была, например, с футбольным контрактом Капелло. Там после разрыва пришлось поднять на уши олигархов, тогда как гандбольный босс будет решать вопрос своими силами и средствами. Увольнять, когда неустойка — бюджетные средства и когда она бьет по твоему кошельку — принципиально разное. Это нужно понимать.

Кто теперь поведет женскую российскую сборную в олимпийский сезон — непонятно. Догадываюсь, что многим на ум пришла кандидатура Трефилова. Прекрасно понимаю тех, кто так считает. Но, увы, это практически невозможно. Полтора года назад он оставил свой пост не просто так, а из-за серьезных проблем с сердцем.

Сам Евгений Васильевич — невероятный фанат и ради дела готов пожертвовать всем. Скажи ему: «Надо. За Россию», — и он уже завтра будет стоять на паркете. 100 процентов. Но так рисковать его здоровьем — неправильно. Для всех нас живой и здоровый Трефилов важнее любых медалей.

А классного тренера, хочется верить, найдем.