В субботу, 9 октября, женская сборная России по гандболу проведет второй матч квалификации к чемпионату Европы-2022. Соперник — сборная Литвы.

Встреча пройдет на стадионе «Швитуре-Арена» в Клайпеде (Литва). Начало — в 16:00 мск.

В первом матче квалификации в группе 1 российская сборная обыграла команду Швейцарии по счетом 26:22, а Литва проиграла Польше — 22:36.