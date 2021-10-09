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Гандбол, женщины, квалификация ЧЕ-2022, Литва — Россия: где смотреть матч

15:00
Женская сборная России по гандболу. Фото ФГР
Женская сборная России по гандболу. Фото ФГР
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В субботу, 9 октября, женская сборная России по гандболу проведет второй матч квалификации к чемпионату Европы-2022. Соперник — сборная Литвы.

Встреча пройдет на стадионе «Швитуре-Арена» в Клайпеде (Литва). Начало — в 16:00 мск.

В первом матче квалификации в группе 1 российская сборная обыграла команду Швейцарии по счетом 26:22, а Литва проиграла Польше — 22:36.

Следить за матчем Литва — Россия можно будет в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Руслан Абушкин все материалы автора
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