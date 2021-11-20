Россия примет чемпионат Европы по гандболу среди женщин в 2026 году
19:21
Россия примет женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года, сообщает официальный сайт Европейской гандбольной федерации (EHF).
Выборы места проведения европейского первенства прошли на конгрессе EHF в субботу, 20 ноября. Заявка России на проведение турнира среди женских сборных была единственной.
Чемпионат Европы пройдет с 3 по 20 декабря 2026 года.
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