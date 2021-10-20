Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев в разговоре с «СЭ» рассказал о том, что Россия практически гарантировала себе проведение чемпионата Европы по гандболу среди женщин в 2026 году.

Сегодня стало известно о том, что единственные конкуренты России (совместная заявка Норвегии, Дании и Швеции) снялись с голосования.

— Поздравлять окончательно надо будет после конгресса, когда будет принято формальное решение. Но три четверти пути пройдено, думаю, на конгрессе мы только усилим наши позиции и укрепим желание европейских коллег поддержать нашу заявку, — сказал Шишкарев.

— Почему Дания, Норвегия и Швеция сняли заявку?

— Мы договаривались со скандинавами — они подавали и на 2026-й, и на 2028-й. Большая кулуарная дипломатическая работа была проведена, чтобы пойти навстречу друг другу. Они забрали одни соревнования, мы — другие.

— Насколько это важное событие для российского гандбола?

— Это важное событие не только для нашего гандбола, но и для нашей страны. Последний раз крупные соревнования проводились в 2005 году, женский чемпионат мира в Питере, после этого турниров такого уровня не было. А мы умеем делать и прекрасно проводим такие соревнования. Так что это действительно праздник для всей страны и любителей гандбола, а также гигантский толчок для нашего вида спорта, популяризации, привлечения детей в спортивный школы, о чем мы всегда говорим.

Женская сборная России на Олимпиаде в Токио. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Плюс это возможность посмотреть гандбол топ-уровня. Он даже гораздо интереснее, чем чемпионат мира, на котором встречаются порой команды не всегда равного класса. А здесь приедут лучшие сборные и гандболистки. Это признание нашего авторитета в непростых политических условиях и достижений нашего женского гандбола — и сборной в Рио и Токио, и клубов в Лиге чемпионов, я говорю о ЦСКА и «Ростове-Дон». И одно из подтверждений того, что былое уважение к нашему гандболу на международном уровне возвращается.

— Не хуже футбольного чемпионата мира проведете?

— Так как играют девушки, это будет даже лучше! Проводить будут Москва и Санкт-Петербург, заявка сформирована, решили сделать без Краснодара и Астрахани. Не хочется обидеть другие города. Но при всем уважении к ним было сложно размазать географию турнира по всей стране. А так мы привлечем дополнительно болельщиков-туристов, потому что желающих побывать в наших столицах всегда много, а теперь их станет еще больше.