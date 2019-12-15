Анна Сень: «Хотелось золота, но хорошо, что есть бронза»

Игрок женской сборной России Анна Сень после победы над Норвегией (33:28) в матче за третье место чемпионата мира отметила, что этот результат поможет команде перед квалификацией на Олимпиаду.

— Безумно счастлива, хотелось золото, но хорошо, что есть бронза! Мы постараемся использовать свой шанс в Токио. Мы целый месяц готовились и выступали на турнире, сейчас испытываем опустошение и радость. Участие в олимпийской квалификации? Перед Рио мы уже это проходили. Может быть, нам это даже поможет. (Дмитрий Симонов)