Гандболисты досрочно отобрались на Евро-2022. Это очень важная новость

Квалификации традиционно даются нам непросто.

Отбор на чемпионат Европы-2022

Россия — Фарерские острова — 31:24 (16:10)

Победа над Фарерами гарантировала России место на главном турнире следующего года — январском чемпионате Европы. Разумеется, выиграть дома у островитян — это не то достижение, которое войдет в историю отечественного гандбола. Но, как известно, любой путь начинается с первого шага. И он в этой истории — сделан.

Как это было

Отборы — дело непростое. Вот на Евро-2018 наша сборная не попала. Кампания тогда с самого начала не задалась. Закончилось все внезапной домашней ничьей с Черногорией (хотя по итогам первого тайма было +5), которая окончательно лишила команду шансов на континентальный чемпионат.

Очень не хотелось бы, чтобы подобное повторялось. Участие на чемпионатах Европы и мира — обязательная программа. Хотелось бы, чтобы в нее в ближайшее время вошли и Олимпийские игры. Выступление России на чемпионате мира-2021 дает надежду, что это возможно. Победа над звонкой Словенией в Египте показала, что наша команда может биться даже с настоящими топами. Пусть пока и не на регулярной основе.

Но это — в перспективе. А для начала нужно железно забирать свои матчи. И нынешнюю квалификацию команда Велимира Петковича провела нормально. Гостевые ничьи с Чехией и Украиной и домашние победы над этими сборными вывели Россию на чистое первое место в группе. Чтобы гарантировать себе место на Евро, оставалось хотя бы раз обыграть явного аутсайдера квартета, Фарерские острова. Разумеется, получилось с первой попытки. Наша команда вдоволь покуражилась в Москве, параллельно решив локальные задачи: вратарь Виктор Киреев наотбивал на космическую статистику, а Валентин Воробьев дебютировал в составе сборной. В итоге — комфортные +7.

Теперь ответная игра в Торсхавне с турнирной точки зрения — формальность. Хотя приятные турнирные расклады совсем не повод не выигрывать у такого соперника. Каким бы составом команда ни отправилась на острова.

Чемпионат Европы-2022

Евро-2022 пройдет в Словакии (Братислава и Кошице) и Венгрии (Будапешт, Дебрецен и Сегед). Участие в турнире примут 24 команды. Помимо хозяев, в их число точно войдут финалисты прошлого чемпионата Европы Испания с Хорватией.

Также, помимо России, досрочного успеха в своих группах добились Германия, Сербия и Швеция. Всем остальным, включая действующих чемпионов мира датчан, еще нужно набирать очки.

Если для каких-то команд январский чемпионат Европы будет отходным турниром после Олимпийских игр, то для России, которая осталась без Токио, это — важнейшая история. С теми же ЧЕ у нас давно не складывалось. На прошлом — унылое 22-е место. До этого, как уже упоминали, вообще не отобрались. В первой восьмерке наши гандболисты последний раз были в далеком 2006 году.

Очевидно, что пора возвращать позиции. И спортсмены, и тренер Петкович, и президент Сергей Шишкарев не раз говорили, что мечтают вернуть Россию на Олимпийские игры. Все они точно понимают: для того чтобы попасть в Париж-2024, начинать движение вверх нужно сразу. С первого же крупного турнира. Времени на раскачку у нас нет.