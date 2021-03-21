Гандболистки отобрались на Олимпиаду! Но в Токио главным будет не Трефилов

Хотя знаменитый тренер в команде.

Женщины. Квалификационный турнир на Олимпийские игры

Россия — Казахстан — 33:26 (17:16)

Самые результативные в матче: Фомина — 10, Никитина — 6, Горшкова — 5.

Женский гандбол, возможно, самое памятное для России событие на Олимпийских играх в Рио. Валидольный полуфинал с Норвегией, красивый финал, ярчайший Евгений Трефилов со своими великими цитатами. Равнодушных к той команде не было. Разумеется, квалификация на Олимпиаду в Токио была обязательной программой. Даже представить невозможно предстоящий турнир без наших девушек. И теперь они официально решили все вопросы по поводу путевки в Японию. Одной из 12 команд на предстоящем олимпийском турнире уже точно будет Россия.

Внезапная пробуксовка

Все стало понятно еще после пятничной победы над Сербией в квалификационном на Игры турнире. Но два очка в игре с Казахстаном официально запротоколировали попадание нашей команды в Токио. Любопытно, что матч с соседями получился куда труднее, чем ожидалось. Первый тайм закончился практически на равных — 17:16.

И сложно оправдать это тем, что тренерский штаб дал отдохнуть лидерам: в стартовом составе не оказалось Вяхиревой, Дмитриевой, Сень, Манагаровой и Седойкиной. Казахстан на чемпионате Азии-2018 остался вне тройки и вообще не должен был участвовать в этом отборе. Но китаянки из-за пандемии ехать в Венгрию отказались. Так свой шанс получили казахстанские волейболистки. В первой игре они проиграли хозяйкам минус 27. А вот России неожиданно дали крепкий бой.

Не сказать, что за судьбу матча было по-настоящему тревожно. Все-таки наша команда постоянно лидировала, а во втором тайме постоянно держала комфортное преимущество в три-четыре мяча. Но недооценка соперника явно сыграла свою роль. И можно только представить, что и как в таком матче кричал бы девушкам Евгений Трефилов.

Сейчас у нас другой главный тренер. Если кто-то все пропустил, то руководит сборной Алексей Алексеев. И нынешний олимпийский отбор — его первый турнир у руля. Трефилову после операции на сердце нервная нагрузка в большом объеме категорически противопоказана. Но он все равно в сборной. В роли тренера-консультанта. Участвует в тренировочном процессе, оценивает игры и действия игроков. При этом последнее слово во всех вопросах за Алексеевым.

Россия в воскресенье вечером еще сыграет в Дьоре с Венгрией, но этот матч не имеет абсолютно никакого значения. Обе команды отобрались в Токио. Как и Япония, Франция, Бразилия, Южная Корея, Ангола, Нидерланды и Швеция. Практически наверняка это сделает Испания — ей достаточно обыграть скромную Аргентину. Не все понятно лишь в одной квалификационной группе: Норвегии, Черногории и Румынии сегодня вечером предстоит определить третьего лишнего. Скорее всего, это будут румынки.

Какие еще сборные России отобрались в Токио в игровых видах спорта?

Уже давно гарантировали себе участие в Олимпийских играх наши волейболисты — и мужчины, и женщины. Высока вероятность, что максимальная квота (по три пары) будет у пляжников. Квалифицировались россияне обеими командами в баскетболе 3х3. Также успешно прошли отбор ватерполистки.

Вместе с тем совершенно точно не будет в Токио наших в футболе. Провалились баскетболистки. Были очень близки к сенсации ватерполисты, но свою ключевую серию пенальти они проиграли. Про хоккей на траве, думаю, даже говорить смысла нет. Бейсболисты и софтболистки — тоже безуспешно. Как и мужчины в регби-7.

Еще сохраняются шансы на Олимпиаду у двух команд. Баскетболисты в июне в хорватском Сплите побьются за единственную путевку с Германией, Мексикой, Тунисом, Хорватией и Бразилией. А девушки 19-20 июня в Монако поборются за Токио в регби-7. На две олимпийские квоты — 12 команд, но наша сборная в числе фаворитов.