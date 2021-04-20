Разгром в Филях. Дальше уже Токио

Вслед за Олимпийскими играми женская сборная России отобралась и на чемпионат мира-2021. Он пройдет в декабре в Испании.

Гандбольная весна в нынешнем году невероятно насыщенная, и никакой коронавирус этому не помеха. Совсем недавно российские гандболистки готовились к предстоявшим в Венгрии важнейшим матчам олимпийской квалификации. А всего месяц спустя уже в статусе участника турнира в Токио добывают путевку на второй крупный турнир, который запланирован на 2021-й. А ведь еще и клубные турниры, в том числе и Лига чемпионов, вступили в решающую стадию — болельщики едва успевают переводить дух и восстанавливать нервы.

Короткий отбор

Впрочем, игры отбора на ЧМ-2021 сверхнапряжения от сборной России не потребовали. Формула этого турнира для нас максимально проста — две игры, в гостях и дома, с одним из победителей предварительного раунда. Которым стала не самая грозная команда Турции.

По-хорошему, этих игр вообще могло не быть. Если бы не несчастный случай в виде непопадания россиянок в полуфинал Евро-2020 после единственного на турнире поражения от датчанок, действующие олимпийские чемпионки квалифицировались бы на мировое первенство напрямую. Но нет худа без добра, ведь игры с Турцией стали для команды Алексея Алексеева единственными официальными матчами между олимпийским отбором и самим турниром в Японии. А возможность в достаточно спокойной обстановке наиграть связи и отработать какие-то моменты лишней в нынешнее время не будет.

Тем более что Алексеев не мог перед встречами с Турцией похвастать оптимальным составом. Давно не играют Елена Михайличенко, Кристина Кожокарь и Ярослава Фролова. Выбыли из-за травм Анна Вяхирева и Полина Кузнецова, проблемы со здоровьем и у Полины Ведехиной с Валерией Масловой. А уже после первой игры тренеры решили поберечь Дарью Дмитриеву, Анну Седойкину и Владлену Бобровникову. Что ни фамилия, то лидер команды. Зато шанс проявить себя и получить много игрового времени получили в том числе и те, кто хотел бы сменить статус запасного игрока на место в основе.

Второй разгром

Турция не то что не входит в элиту мирового гандбола, но и на крупных турнирах в своей истории не выступала ни разу. К тому же у турчанок больше года не было игровой практики — отборочный турнир чемпионата Европы не был завершен, а первый этап квалификации ЧМ-2021 они преодолели без борьбы из-за отказа Финляндии.

Пять лет назад в квалификации Евро-2016 сборная России в двух матчах отгрузила Турции 81 мяч. Вот и сейчас судьба места на чемпионате мира была решена еще в первой встрече, которую россиянки в гостях выиграли с преимуществом в 12 мячей. И игра на новенькой арене «Динамо» была с турнирной точки зрения формальностью.

Борьбы снова не получилось — слишком разнится класс команд. Уже первый мяч Анна Сень забросила после ошибки соперниц в нападении, завершив быструю атаку. Нет, Турция, у которой, как и в первой игре, поначалу выделялась Айдын, пыталась сопротивляться. Но сил и запала хватило минут на семь-восемь. А со счета 6:5 россиянки забросили пять мячей подряд, три из которых на счету Юлии Манагаровой, и решили исход матча.

К 20-й минуте отрыв хозяек стал двузначным, и штаб российской команды перешел на режим интенсивной тренировки — команда то и дело играла без вратаря, что порой приводило к голам в пустые ворота. Тем не менее преимущество только росло. А во втором тайме, начавшемся с рывка сборной России 8:2, голами в протоколе отметились все без исключения игроки нашей команды, кроме вратаря Виктории Калининой — а вот ее коллега Полина Каплина тоже забила. Россиянки раз за разом разрывали оборону соперниц, а те не очень-то и возражали.

Интриг в матче было две — дойдет ли дело до отрыва «20+» и превзойдут ли хозяйки результат пятилетней давности, для чего им требовалось забить 47 голов. Первая задача была решена как раз голом Каплиной. А вот для выполнения второй не хватило всего пары мячей.

Чемпионат мира-2021. Женщины. Отборочный турнир. Ответный матч

Россия — Турция — 45:24 (24:13)

Р: Самохина (7)

Т: Акгюн Гектепе (6)

Первый матч — 35:23