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Сегодня, 08:05

России для плей-офф теперь может не хватить даже трех побед: расклад чемпионата Европы

Сборной России для выхода в плей-офф чемпионата Европы может не хватить трех побед
Сборная России по гандболу.
Фото Reuters

Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате Европы, уступив в матче основного раунда шведам, и существенно осложнила себе задачу выхода в полуфинал. Напомним, после второго группового этапа борьбу за медали продолжат только две лучшие команды группы, а третья сыграет за пятое место.

Россия&nbsp;&mdash; Швеция&nbsp;&mdash; 23:29. Шведская защепка. Россияне потерпели первое поражение на Евро

Три победы в оставшихся матчах с большой долей вероятности отправят команду Велимира Петковича в четверку сильнейших. Хотя и при таком развитии событий возможен неприятный сценарий. Россия не выйдет в полуфинал при трех победах в трех турах, если:

— Швеция выиграет оставшиеся матчи;
— Испания обыграет Норвегию и Польшу и уступит России не более пяти мячей.

В таком случае образуется закрутка из трех команд, в которой придется считать мячи в личных встречах. А у России сейчас самая плохая разность (-6). У Испании для сравнения +4, у Швеции — +2.

Если же сегодня случится поражение от Испании, то шансы на проход станут минимальными. Судьба нашей сборной окажется в руках соперников и в первую очередь сборной Польши, которой для российского благополучия нужно будет справиться со шведами.

Россия — Швеция — 23:29
Германия — Испания — 23:29
Польша — Норвегия — 31:42

Группа II

И

В

Н

П

М

О

1. Испания

2

2

0

0

61-51

4

2. Норвегия

2

1

0

1

64-54

2

3. Швеция

2

1

0

1

57-55

2

4. Германия

2

1

0

1

53-52

2

5. РОССИЯ

2

1

0

1

46-51

2

6. Польша

2

0

0

2

54-72

0


21 января. Россия — Испания, Польша — Швеция, Германия — Норвегия.
23 января. Польша — Россия, Германия — Швеция, Испания — Норвегия.
25 января. Польша — Испания, Германия — Россия, Швеция — Норвегия.

Гандбол
Сборная России по гандболу
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