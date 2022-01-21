России для плей-офф теперь может не хватить даже трех побед: расклад чемпионата Европы
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате Европы, уступив в матче основного раунда шведам, и существенно осложнила себе задачу выхода в полуфинал. Напомним, после второго группового этапа борьбу за медали продолжат только две лучшие команды группы, а третья сыграет за пятое место.
Три победы в оставшихся матчах с большой долей вероятности отправят команду Велимира Петковича в четверку сильнейших. Хотя и при таком развитии событий возможен неприятный сценарий. Россия не выйдет в полуфинал при трех победах в трех турах, если:
— Швеция выиграет оставшиеся матчи;
— Испания обыграет Норвегию и Польшу и уступит России не более пяти мячей.
В таком случае образуется закрутка из трех команд, в которой придется считать мячи в личных встречах. А у России сейчас самая плохая разность (-6). У Испании для сравнения +4, у Швеции — +2.
Если же сегодня случится поражение от Испании, то шансы на проход станут минимальными. Судьба нашей сборной окажется в руках соперников и в первую очередь сборной Польши, которой для российского благополучия нужно будет справиться со шведами.
Россия — Швеция — 23:29
Германия — Испания — 23:29
Польша — Норвегия — 31:42
Группа II
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Испания
|
2
|
2
|
0
|
0
|
61-51
|
4
|
2. Норвегия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
64-54
|
2
|
3. Швеция
|
2
|
1
|
0
|
1
|
57-55
|
2
|
4. Германия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
53-52
|
2
|
5. РОССИЯ
|
2
|
1
|
0
|
1
|
46-51
|
2
|
6. Польша
|
2
|
0
|
0
|
2
|
54-72
|
0
21 января. Россия — Испания, Польша — Швеция, Германия — Норвегия.
23 января. Польша — Россия, Германия — Швеция, Испания — Норвегия.
25 января. Польша — Испания, Германия — Россия, Швеция — Норвегия.