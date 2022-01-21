России для плей-офф теперь может не хватить даже трех побед: расклад чемпионата Европы

Сборной России для выхода в плей-офф чемпионата Европы может не хватить трех побед

Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате Европы, уступив в матче основного раунда шведам, и существенно осложнила себе задачу выхода в полуфинал. Напомним, после второго группового этапа борьбу за медали продолжат только две лучшие команды группы, а третья сыграет за пятое место.

Три победы в оставшихся матчах с большой долей вероятности отправят команду Велимира Петковича в четверку сильнейших. Хотя и при таком развитии событий возможен неприятный сценарий. Россия не выйдет в полуфинал при трех победах в трех турах, если:

— Швеция выиграет оставшиеся матчи;

— Испания обыграет Норвегию и Польшу и уступит России не более пяти мячей.

В таком случае образуется закрутка из трех команд, в которой придется считать мячи в личных встречах. А у России сейчас самая плохая разность (-6). У Испании для сравнения +4, у Швеции — +2.

Если же сегодня случится поражение от Испании, то шансы на проход станут минимальными. Судьба нашей сборной окажется в руках соперников и в первую очередь сборной Польши, которой для российского благополучия нужно будет справиться со шведами.

Россия — Швеция — 23:29

Германия — Испания — 23:29

Польша — Норвегия — 31:42

Группа II

И В Н П М О 1 . Испания 2 2 0 0 61-51 4 2. Норвегия 2 1 0 1 64-54 2 3. Швеция 2 1 0 1 57-55 2 4. Германия 2 1 0 1 53-52 2 5. РОССИЯ 2 1 0 1 46-51 2 6. Польша 2 0 0 2 54-72 0