Испания обыграла Германию, Франция одержала победу над Нидерландами на чемпионате Европы по гандболу
Мужская сборная Испании обыграла Германию в матче группы 2 основного раунда чемпионата Европы-2022 по гандболу.
Встреча завершилась со счетом 23:29.
Испания находится на первом месте в группе 2 (4 очка). Швеция занимает второе место, Германия третье и Россия четвертое, у команд по два очка в активе.
В группе 1 Франция одержала победу над Нидерландами со счетом 34:24 и занимает первое место в таблице (4 очка).
Гандбол
Братислава (Словакия)
Чемпионат Европы. Мужчины
Второй групповой турнир. Группа II
Германия — Испания — 23:29 (12:14)
«Ondrej Nepela Arena».
Гандбол
Будапешт (Венгрия)
Чемпионат Европы. Мужчины
Второй групповой турнир. Группа I
Франция — Нидерланды — 34:24 (15:12)
«New Budapest Arena».
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