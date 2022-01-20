Испания обыграла Германию, Франция одержала победу над Нидерландами на чемпионате Европы по гандболу

Мужская сборная Испании обыграла Германию в матче группы 2 основного раунда чемпионата Европы-2022 по гандболу.

Встреча завершилась со счетом 23:29.

Испания находится на первом месте в группе 2 (4 очка). Швеция занимает второе место, Германия третье и Россия четвертое, у команд по два очка в активе.

В группе 1 Франция одержала победу над Нидерландами со счетом 34:24 и занимает первое место в таблице (4 очка).

Гандбол

Братислава (Словакия)

Чемпионат Европы. Мужчины

Второй групповой турнир. Группа II

Германия — Испания — 23:29 (12:14)

«Ondrej Nepela Arena».

Гандбол

Будапешт (Венгрия)

Чемпионат Европы. Мужчины

Второй групповой турнир. Группа I

Франция — Нидерланды — 34:24 (15:12)

«New Budapest Arena».