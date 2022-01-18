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Сегодня, 19:57

Положительный тест на коронавирус получил один из лидеров сборной России по гандболу

Иван Шитик
Корреспондент
Сергей Марк Косоротов.
Фото ФГР.

После окончания заключительного матча предварительного раунда со словаками положительный результат теста на коронавирус получил левый полусредний сборной России Сергей Марк Косоротов, сообщает пресс-служба ФГР.

Согласно регламенту Евро-2022, игрок сразу же был изолирован от команды. Он остался в Кошице и пять дней будет находиться на карантине. После этого в случае получения отрицательных результатов тестов Сергей Марк сможет присоединиться к команде.

Таким образом, сборная России отправилась в Братиславу без четырех гандболистов. Ранее положительные тесты были выявлены также у Евгения Дземина, Андрея Верещагина и Даниила Шишкарева.

Источник: https://vk.com/rh?w=wall-78351899_86155
Гандбол
Коронавирус
Сборная России по гандболу
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