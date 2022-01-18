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Сегодня, 12:42

Норвежские гандболисты отказались лететь одним рейсом со сборной России

Роман Шишов
Корреспондент

Сборная Норвегии по гандболу отказалась от перелета одним рейсом со сборной России, информирует Nettavisen. Как отмечается, команда переедет из Кошице в Братиславу, где пройдут матчи основного раунда чемпионата Европы, на автобусе.

Такое решение принято из соображений безопасности в связи с пандемией. В понедельник стало известно, что сборная России также пострадала от вируса — два игрока сдали положительный тест.

Напомним, что мужская сборная России победила команду Норвегии в групповом турнире.

Источник: https://www.nettavisen.no/sport/norge-dropper-flytur-sammen-med-koronarammede-russland/s/12-95-3424233184
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