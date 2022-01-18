Норвежские гандболисты отказались лететь одним рейсом со сборной России

Сборная Норвегии по гандболу отказалась от перелета одним рейсом со сборной России, информирует Nettavisen. Как отмечается, команда переедет из Кошице в Братиславу, где пройдут матчи основного раунда чемпионата Европы, на автобусе.

Такое решение принято из соображений безопасности в связи с пандемией. В понедельник стало известно, что сборная России также пострадала от вируса — два игрока сдали положительный тест.

Напомним, что мужская сборная России победила команду Норвегии в групповом турнире.