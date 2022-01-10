Петкович о чемпионате Европы: «С оптимизмом смотрю на предстоящий турнир»

Главный тренер сборной России Велимир Петкович накануне вылета на Евро-2022 в Словакию подвел итоги подготовки и отметил, что штаб команды пока не определился с итоговой заявкой.

— Я доволен тем, что мы успели сделать все, что планировали на эти две недели в Новогорске, условия здесь феноменальные, — сказал Петкович журналистам. — Смотрю на предстоящий турнир с оптимизмом, мы поедем в Словакию в хорошем настроении, атмосфера в команде тоже прекрасная. Что касается травмированных, то несколько игроков действительно приехали на сбор с повреждениями, и восстановиться за это время очень тяжело. Александра Ермакова мы попробовали на тренировке, он точно будет в заявке, это фантастический линейный. С Дмитрием Киселевым ситуация сложнее — все знают, что он значит для команды, он сам хочет играть, но травма не залечена. Какой результат сочту удачным? Сложно сказать — пока я не знаю даже окончательного состава своей команды. Уверен, что нам по силам преодолеть первую стадию, это задача-минимум, а там посмотрим, какие соперники нам достанутся. Но мы не боимся никого из оппонентов.

— Что увидели в контрольных встречах?

— Мы сыграли два товарищеских матча с Хорватией, в одном победили. Результаты убедили меня, что мы идем верным путем, как говорят в России. Мы обыграли соперника, который на любом турнире, будь то чемпионат мира или Европы, претендует на медали. С соперником такого уровня мы провели два хороших матча. Да, у хорватов не играл Домагой Дувняк, но у нас тоже не было Ермакова, Киселева, Виноградова. Сборная показала характер — за 12 минут до конца второй встречи мы уступали «-4». Но команда показала свой дух, заряженность на победу, желание бороться. На прошлом чемпионате Европы Россия не вышла из группы, а Хорватия была в финале. А теперь мы их победили.

Напомним, что чемпионат Европы стартует в Венгрии и Словакии 13 января. На первом этапе соперниками сборной России будут команды Литвы, Норвегии и Словакии.