Дмитрий Житников: «Календарь Евро отличный, лучше не придумать»

Разыгрывающий сборной России Дмитрий Житников перед стартом чемпионата Европы, на который команда отправится во вторник, сказал, что игроки провели двухнедельные сборы с максимальной отдачей, а также положительно оценил расписание матчей на первом этапе.

— Две игры с Хорватией показали, что у нас еще есть, над чем работать, — отметил Житников. — Но видно и то, что мы не зря тренировались эти две недели, работали с полной отдачей. Настраиваемся на максимальный результат, а решать проблемы будем по мере их поступления. Первая группа не самая тяжелая, но в то же время и очень опасная. Хотя календарь отличный — лучше не придумаешь. Начинаем с Литвой, которая может преподнести сюрприз, но и мы на ней можем потренироваться. Потом Норвегия, которая на первом этапе никогда хорошо не играет, так что можно и тут зацепиться за очки. А затем решающий матч со Словакией — с хозяевами всегда сложно, но при заполняемости зала 25 процентов трибуны не будут так давить.

— В матчах с Хорватией были сложности в атаке. Как с этим бороться?

— Ответ, наверное, один — работать, работать и работать. Времени, на самом деле, у нас было не так много. Ведь за две недели, помимо теории и тактики, нужно и физическую форму набирать. Что касается игр с хорватами, там была и нехватка сыгранности — например, в команду впервые приехал правый полусредний Никита Каменев, с которым мы никогда вместе не играли. Пришлось о чем-то договариваться на ходу. Плюс это вообще первые матчи сборной за достаточно долгое время. Поэтому результат закономерный.

Напомним, что в первом матче на Евро-2022 россияне сыграют с Литвой 13 января. Стартовый этап сборная России проведет в Кошице.