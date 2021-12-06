Стал известен расширенный состав мужской сборной России по гандболу на чемпионат Европы

ФГР подала в Международную федерацию гандбола расширенную заявку мужской сборной России на чемпионат Европы 2022 года, сообщает сайт организации

В расширенном составе сборной России 35 гандболистов, имеющих право принять участие в чемпионате Европы. В итоговую заявку турнира будут включены 18 из них, при этом в каждом матче разрешается задействовать не более 16 игроков. По ходу Евро команда может сделать до шести замен в итоговой заявке, но допускается использование только спортсменов из расширенного списка.

Вратари: Артем Грушко («Чеховские медведи»), Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев (ЦСКА), Станислав Третынко («СГАУ-Саратов»), Андрей Верещагин, Дмитрий Холмов (оба — «Пермские медведи»).

Левые крайние: Никита Ильтинский («Виктор»), Сергей Николаенков, Игорь Сорока (оба — ЦСКА), Роман Остащенко («Чеховские медведи»).

Правые крайние: Илья Демин («Динамо Астрахань»), Алексей Фокин (ЦСКА), Дмитрий Корнев, Тимофей Масленников, Даниил Шишкарев (все — «Чеховские медведи»).

Линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба — «Чеховские медведи»), Денис Васильев («Мотор», Украина), Радомир Врачевич («Виктор»), Вячеслав Касаткин («Татран», Словакия).

Правые полусредние: Никита Каменев, Александр Котов (оба — «Чеховские медведи»), Сергей Иванов, Дмитрий Киселев (оба — ЦСКА), Дмитрий Свистунов (СКИФ).

Левые полусредние: Азат Валиуллин («Гамбург», Германия), Михаил Виноградов («Брегенц», Австрия), Евгений Дземин («Чеховские медведи»), Сергей Марк Косоротов («Висла», Польша), Дмитрий Санталов («Мешков Брест», Белоруссия), Арсений Ухваркин («СГАУ-Саратов»).

Разыгрывающие: Денис Афонин («Донские казаки»), Валентин Воробьев (ЦСКА), Дмитрий Житников («Висла», Польша), Сергей Кудинов («Шартр Метрополь», Франция).

Тренерский штаб: Велимир Петкович (главный тренер), Валентин Бузмаков, Роман Фитилев (тренер вратарей).

Евро-2022 пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января. Россия на предварительном этапе попала в группу F, где сыграет с Литвой, Словакией и Норвегией. В основной раунд турнира выйдут две лучшие команды каждой четверки. Там они образуют две группы, в которых определятся полуфиналисты и участники матча за пятое место.