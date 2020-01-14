Дания и Венгрия сыграли вничью на чемпионате Европы, мужская сборная Россия не сыграет на Олимпиаде-2020

Сборные Дании и Венгрии сыграли вничью в матче группы Е на мужском чемпионате Европы. Этот результат означает, что сборная России, которая потерпела два поражения, не сможет выйти во второй групповой турнир и не сыграет на Олимпиаде-2020 — победитель Евро получит прямую путевку в Токио, еще две команды из ранее не квалифицировавшихся сыграют в квалификационном турнире.

В среду, 15 января, россиянам предстоит заключительный матч чемпионата Европы против Дании.

Чемпионат Европы. Мужчины

Первый групповой турнир

Группа E. Дания — Венгрия — 24:24 (11:13)

Группа C. Голландия — Испания — 25:36 (13:17)

Группа A. Сербия — Хорватия — 21:24 (10:8)