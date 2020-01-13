Мужская сборная России проиграла второй матч на чемпионате Европы
21:46
Мужская сборная России проиграла второй подряд матч на чемпионате Европы по гандболу. После поражения от Венгрии (25:26) в стартовой встрече сегодня россияне уступили Исландии.
Сегодня вечером в группе Е встретятся Венгрия и Дания — в случае победы венгров Россия не сможет выйти во второй групповой турнир.
В среду, 15 января, россиянам предстоит матч против Дании.
Чемпионат Европы. Мужчины
Первый групповой турнир
Группа E. Исландия — Россия — 34:23 (18:11)
Группа A. Черногория — Белоруссия — 27:36 (11:17)
Группа C. Латвия — Германия — 27:28 (11:16)
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