Мужская сборная России проиграла второй матч на чемпионате Европы

Мужская сборная России проиграла второй подряд матч на чемпионате Европы по гандболу. После поражения от Венгрии (25:26) в стартовой встрече сегодня россияне уступили Исландии.

Сегодня вечером в группе Е встретятся Венгрия и Дания — в случае победы венгров Россия не сможет выйти во второй групповой турнир.

В среду, 15 января, россиянам предстоит матч против Дании.

Чемпионат Европы. Мужчины

Первый групповой турнир

Группа E. Исландия — Россия — 34:23 (18:11)

Группа A. Черногория — Белоруссия — 27:36 (11:17)

Группа C. Латвия — Германия — 27:28 (11:16)