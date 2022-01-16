Игорь Сорока: «Победа над Норвегией — самый эмоциональный матч за последний год»

Левый крайний сборной России Игорь Сорока рассказал «СЭ» о победном матче против Норвегии на групповом этапе чемпионата Европы (23:22), о том, как удалось сдержать лидера соперников Сандера Сагосена и хорошо сыграть в защите.

— Наверное, это самый эмоциональный матч со времен прошлогоднего ЧМ в Египте, — сказал Сорока «СЭ». — Перед игрой мы вспоминали, как обыграли Словению и вышли из группы с первого места. Хотелось это повторить, и обыграть такую же сильную команду. Для нас это главная мотивация — играть на победу, бороться за высокие места и попробовать выиграть медали.

— В первом тайме у сборной лучше шла игра в атаке, во втором норвежцы уже вас прихватили?

— В перерыве мы разобрали, что получается у соперника, что у нас. И так же, наверное, сделали и норвежцы. Они скорректировали игру, попытались прикрыть свои слабые места. Еще для этого служат быстрые тайм-ауты, они нужны чтобы переключить команду, дать конкретную задачу игрокам. Нужно не давать играть сопернику в тот гандбол, в который он хочет.

— То есть у нас это получилось лучше?

— Победа в один мяч, поэтому нельзя сказать, что прямо намного лучше. Но мы сделали то, что планировали, особенно в защите. Она оказалась на один мяч лучше.

— Вратарю Виктору Кирееву отдельное спасибо скажете?

— Мы его всегда благодарим. А он отвечает — спасибо вам, потому что вы хорошо играете в защите, я вижу броски и могу лучше отбивать мячи. Если все работают четко, то есть результат.

— Какие моменты матча были ключевыми?

— Даже тяжело сказать, потому что всю игру мы боролись за каждый мяч. Знали, что ошибка в самом начале может оказаться решающей. Возможно, ключевой отрезок — когда мы за три минуты уходили вперед на два-три мяча. Догонять всегда тяжело.

— Что говорил Велимир Петкович, взяв тайм-аут в середине второго тайма?

— Норвежцы начали к нам подтягиваться, перекрыли нам пути в нападении. Тренер это увидел и решил не дожидаться, пока счет сравняется. Иногда игрокам, особенно находящимся в запарке, надо что-то подсказать, поменять прямо сейчас, как-то перестроить игру.

— На ваш взгляд, удалось ли сдержать Сандера Сагосена, который сегодня забил всего четыре мяча?

— Да, это круто. Сагосена можно назвать легендарным игроком на сегодняшний день, половина команды от него зависит. Мы посмотрели все последние матчи норвежцев, и все в атаке шло от Сандера, он выполняет 50 процентов работы. Поэтому наша задача была сыграть с ним жестко, и посмотреть, как партнеры будут обходиться без него. Была конкретная установка — все бегут помогать, когда Сагосен идет в обыгрыш.

Напомним, что заключительный матч первого раунда Евро-2022 Россия проведет против Словакии 17 января.