«Счастлив, что команда в меня верит». Велимир Петкович — о победе над Норвегией

Главный тренер сборной России Велимир Петкович после победы над фаворитом группы F Норвегией на чемпионате Европы (23:22) сказал, что он и его команда хотят вернуть российский мужской гандбол на ведущие роли в мире.

— Что можно тут сказать? Два дня назад вечером мы были разочарованы результатом матча против Литвы, а сегодня боролись на равных с одной из лучших команд Европы, — сказал Петкович. — Всякий, кто интересуется гандболом, знает, какого качества команда у Норвегии с феноменальным тренером Кристианом Берге. Но меня прежде всего интересует моя команда, и после того, как мы две недели отработали в Новогорске, я сказал ребятам — нам точно предстоит хороший турнир. Это мы и доказали сегодня. Счастлив, что команда в меня верит.

— Можете ли назвать этот матч лучшим для команды за все время, что вы с ней работаете?

— Для меня лучший матч — любая победа над сильным соперником. Например, на ЧМ в Египте мы обыграли сборную Словении, которая на тот момент была третьей в мире. Одна хорошая игра у нас недавно была и в Хорватии, которая брала серебро на Евро-2020. Мы знаем, сколько критики было в нашу сторону после матча с Литвой, но хотим доказать, что и вернуть российский гандбол на то место, где он когда-то находился.

— Следующая встреча со Словакией — чего ждете от нее?

— Всегда верил в свою команду. После игры поговорил с ребятами несколько минут и сказал им, что нужно брать два очка у Словакии и спокойно ехать в Братиславу. Победа над Норвегией не будет настолько значимой, если мы уступим в последней игре. Не забывайте, на прошлом Евро наша команда была 22-й, а теперь у нас хорошие перспективы.

В третьем туре предварительного этапа сборная России 17 января сыграет со Словакией.